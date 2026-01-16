El café tiene un sinfín de beneficios por sus propiedades naturales, aporta energía y tiene beneficios para el Alzheimer de acuerdo con Clínica Mayo; sin embargo, tomarlo en exceso puede ser perjudicial para la salud y puede provocar nervios, insomnio y nerviosismo.

El café es, después del agua, una de las bebidas más consumidas en el mundo; por ser un potenciador energético natural, es muy común tomarlo en las mañanas.

La cafeína en el rendimiento masculino después de los 40

Sonia Lucena, experta psiconutricionista, analizó los beneficios de la cafeína en el rendimiento masculino.

Encontró que tiene un efecto estimulante y “los compuestos bioactivos del café pueden aportar beneficios claros para la salud y el rendimiento, siempre que se consuma en cantidades adecuadas y se elija bien el tipo de café”.

PUBLICIDAD

Explicó para “Men’s Health” que mejora:

El rendimiento físico: Actúa sobre el sistema nervioso central y mejora la percepción de la fatiga, mejorando así la resistencia.

Actúa sobre el sistema nervioso central y mejora la percepción de la fatiga, mejorando así la resistencia. Concentración y tiempo de reacción: Mejora el estado de alerta y velocidad de respuesta, importante para la jornada laboral larga y de exigencia.

Mejora el estado de alerta y velocidad de respuesta, importante para la jornada laboral larga y de exigencia. Es un antioxidante: Sus polifenoles ayudan a combatir el estrés, el envejecimiento celular y múltiples patologías.

Sus polifenoles ayudan a combatir el estrés, el envejecimiento celular y múltiples patologías. Aydua al metabolismo: Según estudios, el consumo regular y moderado de cafeína mejora la sensibilidad a la insulina y protege al cuerpo de desarrollar diabetes tipo 2, siempre que no se acompañe con azúcar.

La cafeína bloquea los receptores de adenosina, lo que aumenta la actividad de la dopamina en áreas clave del cerebro. Eso se traduce en mejor estado de ánimo y mayor nivel de alerta

¿Cuántas tazas de café puede tomar al día?

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), al día se puede tomar hasta 400 g de cafeína, alrededor de dos a cuatro tazas no tan cargadas.

Expertos recomiendan esperar un poco antes del primer café de la mañana, pues el cortisol que es la hormona que nos mantiene alerta está elevado, después de una hora es recomendable para elevar con la cafeína la energía.