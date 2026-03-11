La elección entre beber agua o café al levantarse genera preguntas sobre sus efectos en la hidratación y en el azúcar en sangre.

Estudios científicos y recomendaciones de especialistas examinan si el orden de consumo tiene implicaciones reales en el metabolismo.

Durante las horas de sueño, el organismo pierde entre 400 y 700 mililitros de agua por evaporación. Esta disminución de líquidos hace que la hidratación matutina sea relevante para restablecer el equilibrio hídrico y apoyar el funcionamiento fisiológico.

La Academia de Nutrición y Dietética aconseja una ingesta diaria aproximada de nueve tazas de agua para mujeres y 13 para hombres, considerando tanto bebidas como alimentos. En ese contexto, beber uno o dos vasos al despertar contribuye a cubrir parte de ese requerimiento.

Publicaciones citadas por Good Housekeeping señalan que iniciar la jornada con agua podría relacionarse con mejoras en el estado de ánimo y la memoria, aunque estos efectos pueden variar según cada persona.

Café e hidratación: ¿deshidrata realmente?

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y contiene antioxidantes, entre ellos polifenoles y ácidos hidroxicinámicos, asociados con la protección celular y la reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Frente a la creencia de que su efecto diurético puede provocar deshidratación, investigaciones publicadas en PLOS ONE y orientaciones de la Mayo Clinic indican que la cafeína incrementa de manera leve la producción de orina. En consumidores habituales, ese efecto no se traduce en una deshidratación significativa, debido a que el líquido aportado por la bebida compensa la pérdida.

En personas sanas, un consumo moderado —una o dos tazas al día— no altera de forma relevante el equilibrio hídrico.

¿Influye el orden en el azúcar en sangre?

El análisis sobre el orden de consumo se centra en la glucosa. La cafeína estimula el sistema nervioso central y puede incrementar la liberación de adrenalina, lo que en ciertos casos produce aumentos temporales en los niveles de azúcar en sangre.

Algunas investigaciones plantean que una hidratación adecuada antes de ingerir café podría favorecer una respuesta metabólica más estable y contribuir a la sensibilidad a la insulina. Estudios difundidos en Frontiers in Nutrition subrayan la relevancia del estado de hidratación en la regulación de la glucemia.

Por esta razón, en personas con diabetes o que requieren seguimiento de su azúcar en sangre, especialistas suelen sugerir consumir agua unos minutos antes del café. No obstante, la reacción depende de la sensibilidad individual y de la cantidad ingerida.

Digestión y rutina diaria

Algunos profesionales indican que beber agua y, de inmediato, café podría diluir de forma transitoria los jugos gástricos en personas con sensibilidad digestiva. En esos casos, recomiendan esperar alrededor de 15 minutos entre una bebida y otra.

Respecto a la temperatura, no existen pruebas concluyentes que demuestren que el agua tibia tenga ventajas metabólicas frente al agua a temperatura ambiente.

Conclusiones de los especialistas

Los expertos coinciden en que, en personas sanas, no se observan diferencias clínicas relevantes entre beber agua antes o después del café. Mantener una hidratación suficiente y moderar la cafeína son los factores principales.

En quienes deben vigilar su glucosa, comenzar el día con agua puede considerarse una medida práctica para apoyar el equilibrio metabólico. Tanto el agua como el café pueden integrarse en la rutina diaria, siempre que se consuman con moderación y dentro de un estilo de vida equilibrado.