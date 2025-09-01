Con el propósito de unificar a las familias, educar y concientizar sobre la obesidad infantil en Puerto Rico y el mundo, el próximo sábado, 18 de octubre, se celebrará el primer Día Nacional para Combatir la Obesidad Infantil en el Rustic Valley & Fun Park en Caguas, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este evento, totalmente gratuito y abierto al público, marcará el inicio de una nueva tradición anual en la isla, dedicada a fomentar estilos de vida saludables desde la niñez.

Durante la jornada, las familias podrán disfrutar de un programa variado que incluye actividades recreativas y deportivas para niños y adultos, juegos y dinámicas familiares para promover la actividad física, consultas de bienestar y charlas educativas a cargo de profesionales de la salud, exhibidores y alianzas que ofrecerán productos y servicios relacionados con la nutrición, el deporte y la prevención de la obesidad.

“El sobrepeso y la obesidad infantil son problemas que afectan directamente a la salud, la autoestima y el futuro de nuestros niños. Este evento busca ser un símbolo de unión y acción para combatir esta realidad que hoy afecta a miles de familias en Puerto Rico”, expresó mediante declaraciones escritas Alex Esteras, productor de la actividad.

De acuerdo con las últimas estadísticas, Puerto Rico enfrenta una de las tasas más altas de obesidad infantil en la región. Por ello, este evento busca no solo crear conciencia, sino también ofrecer herramientas prácticas a las familias para lograr un cambio positivo en sus estilos de vida.