Nueva York. Los científicos han encontrado la evidencia conocida más antigua de la peste, que desencadenó brotes mortales que se remontan a casi 5,500 años, unos 200 años antes de lo que se pensaba.

La enfermedad ha enfermado a los seres humanos durante miles de años y acabó con una parte significativa de la población de Europa en el siglo XIV durante lo que se conoce como la Peste Negra. Aunque es rara, la peste todavía existe hoy y se trata con antibióticos.

El coautor del estudio Eske Willerslev, genetista evolutivo de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, considera que “para entender nuestra propia historia, creemos que comprender la historia de la peste es extremadamente importante”.

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Willerslev y otros investigadores buscaron rastros de bacterias causantes de la peste en restos de cuatro cementerios cerca del lago Baikal, en Siberia. Encontraron restos de ADN de la peste en dientes de 18 antiguos cazadores-recolectores.

La datación del carbono en los huesos reveló que la peste desencadenó dos brotes, y que los primeros casos se detectaron hace unos 5,500 años.

El equipo descubrió que la peste prehistórica se desarrolló por etapas e infectó a varias familias pequeñas. Probablemente se propagó a partir de marmotas —grandes roedores nativos— cuando las personas comían sus órganos crudos o tocaban pieles infectadas durante el despiece. La enfermedad también pasó de una persona a otra mediante la tos y los estornudos, señalaron los autores.

Muchos de los fallecidos eran niños de entre 8 y 11 años. Tres niñas fueron enterradas una al lado de la otra, y dos de ellas probablemente eran primas. Según el estudio, publicado el miércoles en la revista Nature, se encontró juntos a una tía y su sobrino, pero la sobrina de ella estaba en otra fosa común distinta.

“Había personas que enterraron a los muertos y que sabían quiénes eran estas personas cuando estaban vivas. Y ese es un elemento muy humano en todo el trabajo científico”, explicó el coautor del estudio, Ruairidh Macleod, quien estudia ADN antiguo en la Universidad de Oxford.

Los investigadores indicaron que los niños podrían haber estado en mayor riesgo porque sus sistemas inmunitarios no eran tan fuertes.

La presencia de múltiples víctimas sugiere que la peste prehistórica era capaz de causar tanto casos individuales como brotes, dijo la genetista Aida Andrades Valtueña, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Ella no participó en el estudio.

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Los investigadores hallaron que este tipo de peste antigua evolucionó mucho antes que la peste bubónica, responsable de la Peste Negra que azotó la Europa medieval. Pero hay evidencia de que las pestes anteriores eran igual de mortales. La enfermedad diezmó no solo ciudades abarrotadas, sino también pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores.

Andrades Valtueña escribió en un correo electrónico que saber esto puede ayudarnos a “entender los pasos que dio la bacteria para convertirse en el patógeno mortal que conocemos hoy, y eso puede aportar pistas sobre cómo podrían surgir patógenos en el futuro”.