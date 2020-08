Bastan menos de dos minutos en Facebook para toparse con algún meme compartido a la saciedad sobre el aumento de peso que ha enfrentado muchas gente desde que en marzo comenzó la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

“En general, la gente en la pandemia ha subido de peso”, indicó Alejandra Alarcón, nutricionista del Programa de Obesidad y Diabetes de Clínica Universidad de Los Andes, añadiendo que el aumento se dio sobre todo al principio de la crisis sanitaria, especialmente debido al ambiente de incertidumbre que reinaba.

“Comer rico es un mecanismo de recompensa para toda la angustia que significa la incertidumbre, de no saber qué va a pasar; eso ha hecho que la gente coma más cantidades, coma con más frecuencia y coma cosas más calóricas”, agregó.

De otro lado, debido a que muchas personas han estado trabajando desde casa no tienen necesidad de vestirse con ropa formal, sino que por el contrario lo hacen con prendas más cómodas.

“Eso también camufla mucho las libras. Entonces ahora debido a que mucha gente ha tenido que volver a trabajar y se coloca su ropa más formal, se ha dado cuenta que de no le queda bien”, señaló la nutricionista.

¿Cómo bajar las libras de más?

“Hay que tratar de tomárselo con calma, en el sentido de no hacer esas dietas extremas o ayunos. Esas cosas hay que evitarlas, porque pueden ser más perjudiciales”, recomendó en primer lugar la especialista, haciendo un llamado a ser “realistas”.

“Si uno subió 15 libras en cuatro meses, no va a pretender bajarlas en un mes. Entonces, hay que aterrizar las expectativas, volver a organizarse en el menú, porque probablemente vamos a volver a trabajar, pero quizás no todos los días”, explicó.

La nutricionista sugirió anotar lo que se come para poder ser autocríticos, valorar los alimentos que generan más seguridad, los que no se pueden manejar en cantidades, los horarios más difíciles de controlar y verificar si se come por aburrimiento, angustia, pena, rabia, etc.

“En base a eso, organizar un menú que vaya de más a menos, es decir, no partir con dietas tan hipocalóricas, sino que aterrizar la expectativa de ordenarse primero, y después ir haciendo ajustes dependiendo cómo va en el resultado”, aconsejó Alarcón, quien resaltó la importancia de que quienes tienen patologías previas, consulten con sus médicos antes de partir con cualquier tratamiento para bajar de peso.

Por último, la especialista alentó a las personas que puedan hacerlo, salir a caminar, “no solo por el tema del peso, sino que también por tomar un poco de luz solar para la vitamina D que está muy baja”. Asimismo, un poco de actividad física ayudará a las personas a relajarse y a mejorar la calidad del sueño que es otras de las cosas que también se ha visto muy afectada durante la pandemia, y que repercute directamente en el peso. “Es importante volver a hacer como ciclos, de comida, de ejercicio, de sueño, para que el organismo empiece a funcionar como relojito nuevamente”, concluyó la nutricionista.