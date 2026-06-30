El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres a nivel mundial. Su principal característica clínica —la ausencia de señales en sus fases tempranas— representa un desafío para la salud pública, ya que empuja a muchos pacientes a evitar o postergar los chequeos de rutina.

Al ser un tumor mayoritariamente asintomático en sus etapas iniciales, los especialistas enfatizan que postergar los controles médicos por esperar molestias físicas puede derivar en diagnósticos tardíos y tratamientos más complejos.

Se trata del tumor más diagnosticado en hombres en Estados Unidos (excluyendo el cáncer de piel). Las estadísticas de la Sociedad Americana Contra el Cáncer estiman 333,830 casos nuevos y 36,320 muertes. Afecta a 1 de cada 8 hombres durante su vida, y es especialmente prevalente en hombres afroamericanos (1 de cada 6).

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Los expertos subrayan que la detección temprana no solo ofrece tasas de curación superiores al 90%, sino que también permite, en determinados perfiles, evitar tratamientos agresivos mediante estrategias de vigilancia activa.

Cuándo iniciar los chequeos

La recomendación médica es unánime: no se debe esperar a la aparición de síntomas para consultar. El protocolo de prevención establece el inicio de los controles a los 50 años para la población general.

Sin embargo, en aquellos casos con antecedentes familiares directos —padre o hermanos que hayan padecido la enfermedad—, el inicio de los estudios debe adelantarse una década respecto a la edad en la que se diagnosticó al familiar más joven, generalmente entre los 40 y 45 años.

El examen anual básico consiste en una consulta presencial con el urólogo —quien indaga sobre síntomas y antecedentes— y un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA total y libre).

Evolución del diagnóstico

El rol del tacto rectal en la detección temprana ha sido objeto de debate en la comunidad científica. Si bien ha sido un procedimiento clásico, la evidencia actual cuestiona su eficacia como herramienta de tamizaje aislada, priorizando cada vez más el uso de biomarcadores y métodos de imagen de última generación.

No obstante, los especialistas advierten que los prejuicios culturales o los temores ante el examen clínico no deben ser una barrera para acceder a una evaluación preventiva, cuya importancia es vital frente a una patología grave.

La detección temprana cambia drásticamente el pronóstico. Cuando el tumor se diagnostica en una fase localizada, las opciones terapéuticas son menos invasivas.

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En este escenario, destaca la “vigilancia activa”, una estrategia en la que, ante tumores de bajo riesgo, el médico opta por un seguimiento estricto para monitorear que el tumor no avance, evitando procedimientos innecesarios.

En casos donde se requiere intervención, la tecnología actual permite recurrir a cirugías mínimamente invasivas, como la cirugía robótica, y a radioterapias de alta precisión que protegen los tejidos circundantes.

Por qué los síntomas son señales de alerta tardía

El error de esperar síntomas reside en la naturaleza del tumor: al ubicarse habitualmente en la zona periférica de la glándula, no suele generar obstrucciones urinarias en etapas tempranas.

Cuando se presentan señales como el aumento en la frecuencia urinaria, flujo débil, sangre en la orina o dolor pélvico y lumbar, a menudo el cuadro clínico indica que la enfermedad ha avanzado, extendiéndose a órganos vecinos, ganglios o huesos.

Dada esta característica silenciosa, los especialistas instan a normalizar la consulta urológica anual al igual que se realiza el examen ginecológico, alentando tanto a los hombres como a su entorno familiar a promover la toma de decisiones preventivas a tiempo.

(Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Infobae / Instituto Alexander Fleming / Ministerio de Salud de La Nación.)