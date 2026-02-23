La sensación de oído tapado es una de las consultas más frecuentes, ya sea por el ingreso de agua en piscinas o el mar, o tras un baño; por los cambios de presión durante los vuelos en avión o por la acumulación natural de cerumen, la pérdida parcial de la audición y la presión interna resultan sumamente molestas.

Sin embargo, lo que parece una solución simple puede convertirse en una lesión grave si se intenta resolver de manera incorrecta, poniendo en riesgo la integridad del tímpano.

El oído es un órgano delicado y autolimpiante. Entender cómo funciona es el primer paso para tratarlo con el cuidado que merece y evitar infecciones como la otitis externa.

A continuación, los métodos seguros para sacar agua del oído:

Agua atrapada después de nadar o ducharnos

Es la causa más usual de oído tapado. Cuando el agua queda retenida detrás de una pequeña acumulación de cera o por la propia tensión superficial genera una sensación de burbujeo y presión. Algunos métodos eficientes:

La técnica de la gravedad : inclinar la cabeza hacia el lado afectado y sacudirla suavemente o tirar del lóbulo de la oreja hacia atrás y hacia abajo suele ser suficiente para que el agua drene por sí sola.

: inclinar la cabeza hacia el lado afectado y sacudirla suavemente o tirar del lóbulo de la oreja hacia atrás y hacia abajo suele ser suficiente para que el agua drene por sí sola. Secado seguro: utilizar la punta de una toalla limpia o un secador de pelo a temperatura mínima a unas 12 pulgadas de distancia ayuda a evaporar la humedad residual sin dañar el conducto.

Cambios de presión

Al viajar en avión o subir montañas, la diferencia de presión entre el oído medio y el exterior bloquea la trompa de Eustaquio.

Para destapar los oídos en estas situaciones, se recomiendan maniobras que igualen las presiones de forma mecánica: bostezar, masticar chicle o realizar la maniobra de Valsalva (exhalar suavemente por la nariz mientras se mantienen las fosas nasales apretadas y la boca cerrada).

Tapones de cera: qué no debes que hacer

El cerumen no es suciedad, sino una barrera protectora contra bacterias y polvo. Sin embargo, cuando se acumula en exceso, puede bloquear el canal auditivo. Ten en cuenta:

Cuidado con los hisopos: el uso de bastoncillos de algodón es la causa número uno de perforaciones de tímpano y la creación de tapones más compactos. El hisopo empuja la cera hacia el fondo, agravando el problema.

Gotas ablandadoras: solo si el médico lo indica se pueden utilizar gotas de venta libre que contienen peróxido de hidrógeno para ablandar el tapón antes de una limpieza profesional.

Cuándo acudir al médico de inmediato

Si la sensación de oído tapado persiste por más de 24 horas, si aparece dolor intenso, supuración de líquido o sangre, o si se percibe un zumbido constante se debe evitar cualquier remedio casero y acudir a un profesional.

Una limpieza realizada por un médico mediante aspiración o lavado con instrumental estéril es un procedimiento rápido, indoloro y, sobre todo, seguro.