La cena de Thanksgiving suele dejar suficiente comida para disfrutar durante los días siguientes. Sin embargo, guardar correctamente el pavo, los acompañantes y los postres es fundamental para evitar intoxicaciones alimentarias.

Aunque muchas familias acostumbran conservar las sobras para consumirlas después del Día de Acción de Gracias, no todos los alimentos tienen el mismo tiempo de duración en la nevera. Por eso, conocer las recomendaciones de seguridad alimentaria puede ayudar a prevenir enfermedades.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) recomienda refrigerar los alimentos perecederos dentro de las dos horas posteriores a su preparación. Si la temperatura ambiental supera los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius), ese período se reduce a una hora.

PUBLICIDAD

Otra recomendación de investigadores de la Universidad de Illinois es dividir las cantidades grandes de comida en porciones pequeñas y colocarlas en recipientes poco profundos. Esto permite que los alimentos se enfríen más rápidamente y facilita su conservación.

¿Cuánto duran?

El tiempo de conservación varía según el tipo de preparación. Estos son los períodos recomendados para algunos de los platos más comunes de la celebración:

- Pavo cocido: puede mantenerse refrigerado entre tres y cuatro días. Se recomienda retirar la carne de los huesos, dividirla en porciones y guardarla en recipientes herméticos. Para recalentarla, se puede utilizar el horno o el microondas y añadir un poco de caldo para evitar que se reseque.

- Relleno (stuffing): dura entre tres y cuatro días en el refrigerador. Si se cocinó dentro del pavo, debe retirarse de la cavidad y almacenarse por separado. Al calentarlo en el horno, debe alcanzar una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit (74 grados Celsius).

- Salsa gravy: tiene un período de conservación más corto, de uno a dos días. Debe mantenerse en un recipiente cerrado y recalentarse en una olla hasta que alcance una ebullición vigorosa.

- Puré de papas: puede conservarse entre tres y cuatro días. Para recuperar su consistencia al calentarlo, se puede agregar un poco de leche o mantequilla.

- Guiso de habichuelas verdes y vegetales cocidos: se mantienen en buen estado entre tres y cuatro días si se refrigeran adecuadamente. Al recalentarlos, deben alcanzar los 165 grados Fahrenheit.

- Pastel de calabaza: debido a que contiene huevos y productos lácteos, debe refrigerarse después de hornearlo. Su tiempo de conservación es de tres a cuatro días.

PUBLICIDAD

- Salsa de arándanos: debe guardarse en la nevera dentro de las dos horas posteriores a su preparación. El USDA no establece un período específico para esta receta, por lo que se recomienda seguir las pautas generales de seguridad alimentaria.

¿Cómo recalentar?

Además de conservar los alimentos correctamente, es importante prestar atención a la temperatura al momento de consumirlos nuevamente.

El USDA recomienda que las sobras alcancen una temperatura interna mínima de 165 grados Fahrenheit (74 grados Celsius) antes de servirlas. Esta indicación aplica al pavo, el relleno, las verduras, los guisos y el puré de papas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) también advierten sobre la importancia de recalentar adecuadamente los alimentos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por comida contaminada.

Si se utiliza el microondas, conviene cubrir los alimentos, removerlos durante el calentamiento y girar el recipiente para evitar que algunas partes permanezcan frías.

En el caso del horno, se recomienda distribuir las porciones uniformemente y utilizar un termómetro de cocina para comprobar que hayan alcanzado la temperatura adecuada.

Por otra parte, no es recomendable utilizar ollas de cocción lenta para recalentar las sobras, ya que estos equipos tardan demasiado en alcanzar temperaturas seguras.

¿Se pueden congelar las sobras?

Si no se consumirán los alimentos dentro del período recomendado de refrigeración, otra alternativa es congelarlos.

El USDA indica que los alimentos almacenados continuamente a cero grados Fahrenheit (-18 grados Celsius) pueden mantenerse seguros para el consumo indefinidamente, aunque su calidad, textura y sabor podrían deteriorarse con el paso del tiempo.

Finalmente, es importante recordar que el olor y la apariencia no son suficientes para determinar si una comida todavía es segura. Algunos alimentos pueden contener microorganismos perjudiciales sin presentar cambios perceptibles.

Por eso, respetar los tiempos de refrigeración y las temperaturas recomendadas es una de las mejores maneras de disfrutar las sobras de Thanksgiving sin poner en riesgo la salud.