Cuídate de la influenza ante posible repunte de contagios en Puerto Rico

Ante la vigilancia por un posible repunte de casos de influenza, el Departamento de Salud hizo el llamado al público para tomar las debidas precauciones para prevenir y combatir la enfermedad.

En momentos en que se anunció la administración de una nueva vacuna para la temporada 2025-2026, la agencia gubernamental adelantó su informe de vigilancia epidemiológica, en el que expuso que desde el 29 de junio de este año se han registrado 4,969 casos, de los que 467 resultaron en hospitalizaciones, y 20 muertes de pacientes no vacunados.

Entre los grupos de edades más afectados se encuentran los niños de 0 a 4 años (739 casos), los de 5 a 9 años (449 casos), y los jóvenes de 20 a 24 años (311 casos).

Ahora, ¿qué sintomas presenta esta afección respiratoria? ¿Qué se hace si te enfermas? ¿En qué ayuda la vacunación? Primera Hora te comparte algunos datos que debes conocer.