La psoriasis es una enfermedad autoinmune muy común en Puerto Rico. No obstante, persiste el desconocimiento en torno a ella y para educar en torno a los tratamientos, el reconocido comediante Danilo Beauchamp comparte públicamente su diagnóstico y los efectos que esta condición de la piel, no contagiosa, ha tenido en su vida.

El también productor y locutor compartió su testimonio como paciente de psoriasis durante la actividad educativa “De la educación a la acción: que nada te detenga”, dedicada a la concienciación de la enfermedad en Puerto Rico. El evento tuvo lugar en el Anfiteatro CATA del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, como parte de la apertura de una campaña colaborativa con la Revista de Medicina y Salud Pública (MSP)

Beauchamp fue enfático al establecer que el diagnóstico de psoriasis no debe ser motivo de vergüenza para ninguna persona e igualmente afirmó la importancia de identificar un tratamiento adecuado para lograr un bienestar general en el paciente.

“No voy a negar que el desconocimiento inicial sobre la enfermedad, me despertó la ansiedad y eso fue peor, porque eso se reflejó aún más en mi piel”, expresó el artista en declaraciones compartidas mediante comunicado de prensa. “Afortunadamente tuve una atención temprana y he logrado controlar la condición con medicamentos y cremas que hay disponibles en el mercado para reducir los síntomas y mantener mi estilo de vida lo más normal posible”, subrayó.

La actividad contó además con la participación de destacados especialistas en el campo de la dermatología, como son la doctora Damaris Torres Paoli, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología; el doctor Samuel Sánchez Rivera, catedrático auxiliar del Recinto de Ciencias Médicas y vicepresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología; la doctora María Maymí Soto, ex presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología, y Zadeth Rodríguez, paciente diagnosticada con psoriasis guttate.

La Dra. Damaris Torres- Paoli, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología, explicó que “la psoriasis es una condición de la piel que afecta al paciente en el aspecto físico y emocional. Si no se le educa y no se le empodera en torno a los cuidados personales necesarios como complemento a la medicina, pudiera resultar en serias consecuencias. Por ello la importancia de visitar a un especialista de la piel para un tratamiento efectivo que lleve a un nivel de estabilidad dentro de la enfermedad”.

Para la paciente Zadeth Rodríguez, la psoriasis le trastocó hábitos tan esenciales como las horas de sueño y el apetito, además del impacto en su autoestima al experimentar la proliferación de la inflamación (ronchas escamosas) en distintas partes de su cuerpo, inclusive, obligándola a hacer cambios en su forma de vestir, porque trabajando en la industria de alimentos ha observado el desagrado por parte de algunos clientes.

“Aún no puedo contestar con exactitud la pregunta de cómo me ha afectado, porque todos los días me enfrento a un nuevo reto, pero estoy segura de que no voy a permitir que sea la psoriasis lo que dicte cómo voy a vivir mis días. Se puede tener una vida normal siendo paciente de psoriasis, sólo tenemos que educarnos más sobre el tema”, puntualizó Rodríguez.