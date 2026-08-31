La adolescencia y la adultez temprana son etapas marcadas por grandes cambios físicos, emocionales y sociales. Entre los 14 y los 30 años, las personas construyen su identidad, fortalecen sus relaciones personales, comienzan estudios universitarios o se integran al mundo laboral. Sin embargo, para quienes viven con psoriasis, estos años también pueden representar un periodo particularmente desafiante.

La psoriasis es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, sistémica y no transmisible, con manifestaciones visibles en la piel que provocan la aparición de lesiones de diferentes tamaños. Estas suelen presentarse en codos, rodillas y cuero cabelludo como placas enrojecidas cubiertas por escamas blanquecinas, que pueden desaparecer y reaparecer en las mismas áreas o en otras partes del cuerpo. Aunque es una condición relativamente común, muchas personas continúan enfrentando estigma debido a la apariencia de las lesiones, producto de la desinformación que aún existe sobre la enfermedad.

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¿Por qué suele aparecer o agravarse en estas edades?

La psoriasis puede manifestarse a cualquier edad, pero uno de sus principales picos de aparición ocurre durante la adolescencia y los primeros años de la adultez. En personas con predisposición genética, distintos factores pueden actuar como desencadenantes (“triggers”), favoreciendo la aparición de los primeros síntomas o provocando brotes en quienes ya han sido diagnosticados.

Uno de los principales desencadenantes es el estrés emocional. Durante esta etapa de la vida son frecuentes las presiones relacionadas con el desempeño académico, el inicio de la vida universitaria o laboral, las relaciones de pareja, las responsabilidades económicas y la adaptación a nuevos escenarios personales.

A esto se suman los cambios hormonales propios de la pubertad, que diversas investigaciones científicas han asociado con la aparición o exacerbación de brotes en personas con predisposición genética. Cuando esto ocurre, los jóvenes no solo enfrentan los síntomas físicos de la enfermedad, sino también el riesgo de experimentar rechazo, estigmatización y dificultades relacionadas con su autoestima, imagen corporal y bienestar emocional.

El temor a ser juzgados por la apariencia de su piel, así como comentarios o actitudes discriminatorias, pueden aumentar la ansiedad y el estrés, creando un círculo en el que la carga emocional favorece nuevos brotes y estos, a su vez, intensifican el impacto psicológico de la enfermedad.

Durante estas etapas de la vida también comienzan a consolidarse hábitos que pueden influir en la evolución de la enfermedad. El consumo de tabaco, el uso excesivo de alcohol, la falta de sueño, una alimentación poco balanceada y la obesidad se han asociado con una mayor actividad inflamatoria y con un peor control de la psoriasis. Aunque estos factores no causan la enfermedad por sí solos, sí pueden favorecer brotes más frecuentes o intensos.

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Importancia del diagnóstico temprano

Muchas personas atribuyen las primeras lesiones de psoriasis a alergias, resequedad o problemas temporeros de la piel, retrasando la consulta con un dermatólogo. Sin embargo, un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento oportunamente, controlar la inflamación y reducir el impacto físico y emocional de la enfermedad.

Además, conocer los factores que pueden desencadenar los brotes ayuda a los pacientes y sus familias a identificar patrones, reducir riesgos cuando sea posible y trabajar junto a su dermatólogo para lograr un mejor control de la enfermedad. Cada paciente responde de manera diferente, por lo que el seguimiento médico continuo resulta esencial para ajustar el tratamiento según la evolución de la condición.

Actualmente existen múltiples alternativas terapéuticas que permiten controlar eficazmente la psoriasis y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad. El tratamiento debe individualizarse de acuerdo con el tipo de psoriasis, su severidad y las necesidades particulares de cada paciente.

Adoptar hábitos saludables, mantener una rutina adecuada de descanso, realizar actividad física y seguir las recomendaciones del equipo médico son estrategias que contribuyen al bienestar general y al mejor control de la condición.

Empatía como parte del tratamiento

Aunque los avances médicos han transformado el manejo de la psoriasis, aún persiste un importante desafío: eliminar el estigma que rodea a la enfermedad.

Un abrazo, un apretón de manos o compartir un espacio con una persona que vive con psoriasis no representa ningún riesgo. Ese es precisamente el mensaje que impulsa la campaña “Los abrazos son contagiosos, la psoriasis no” de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP), una iniciativa educativa que busca informar a la población, combatir los mitos y promover una sociedad más empática e inclusiva hacia las personas que viven con esta condición.

Informarse, comprender la enfermedad y derribar los prejuicios constituye un paso fundamental para que los adolescentes y adultos jóvenes con psoriasis puedan desarrollarse plenamente, sin temor al rechazo ni a la discriminación.

Para obtener más información, las personas interesadas pueden acceder a las redes sociales de la Asociación Puertorriquena de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) en Facebook (@APAPPsoriasis), Instagram (@APAPPsoriasis), X (@Psoriasispr), TikTok (@apapp.puerto.rico) y YouTube (@APAPPsoriasis). También pueden comunicarse mediante mensaje de texto al 787-376-7604 o escribir al correo electrónico psoriasispr@gmail.com.