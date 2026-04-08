Puerto Rico se prepara para dar un paso importante en la lucha contra la obesidad infantil con la celebración del segundo Día Nacional para Combatir la Obesidad Infantil, que se realizará el sábado 17 de octubre en Rustic Valley Food & Fun Park en Caguas.

Bajo el concepto dinámico de “Día de Goofy Games”, este evento gratuito reunirá a familias de toda la isla en una experiencia única de actividad física, educación y concienciación, dirigida especialmente a niños.

La actividad es liderada por el entrenador y especialista en obesidad infantil, Alex Esteras, quien por más de 20 años ha trabajado con familias en Puerto Rico promoviendo estilos de vida saludables.

“Si no los entrenamos hoy, ellos no van a entrenar mañana. Este evento será un llamado urgente a actuar por la salud de nuestros niños”, manifestó Esteras.