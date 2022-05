Seguramente has escuchado, visto o encontrado a alguien que te ha mencionado los divertículos o la diverticulitis. Tal vez has escuchado ambos términos ligados el uno con el otro, lo que no es correcto.

Diverticulosis son bolsitas o saquitos en la parte interna al final del intestino (colon), mientras diverticulitis es cuando los divertículos se inflaman por las heces y bacterias atrapadas en el colon.

Según la Fundación Internacional de Desorden Gastrointestinales (IFFGD, por sus siglas en inglés), la enfermedad diverticular afecta el colon, que es la parte del intestino grueso desde donde se eliminan los desechos del cuerpo. Es importante entender que no son lo mismo y, por consiguiente, las dietas para ayudar a mejorar las condiciones son totalmente distintas.

El conocimiento es poder y si te informas bien sobre la diferencia puedes aclarar las dudas y evitar errores en el momento de comenzar una dieta si padeces una de las dos condiciones. Según los profesionales de la salud, podemos evitar padecer de diverticulosis al mantener una dieta alta en fibra.

¿Cuál es la importancia de la fibra en esta etapa?

La fibra permanece en el colon y absorbe agua, así evitando el estreñimiento ya que facilita el paso de las heces en las evacuaciones, evitando que sean duras y difíciles de pasar.

En tu alimentación escoge las comidas con más de 3 gramos en fibra, opta por consumir frutas, vegetales verdes, granos integrales y, por supuesto, el consumo de agua es importante.

Si eres de los que no consumen frutas y vegetales, vienen opciones de fibra en polvo sin sabor, como psyllium, una fibra dietética natural, compuesta de fibra soluble como insoluble, proviene de una hierba cultivada en la India. También puedes optar por semillas de lino o semillas de chía molida mezclada con agua.

Según Mayo Clinic, las mujeres deben tratar de comer por lo menos de 21 a 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres de 30 a 38 gramos diarios.

Por otro lado, cuando la condición llega a ser diverticulitis, se pueden padecer problemas serios como bloqueos en el sistema digestivo, infección, inflamación, sangrado, intenso dolor y hasta perforaciones, que pueden causar la muerte. En algunos casos la alternativa es la cirugía para eliminar la parte del colon afectada.

Según la licenciada en Nutrición y Dietética, Jeannette Rivera, “en esta etapa la dieta es muy distinta, es una baja en fibra para reducir la cantidad de excreta y permitir que sane el tejido. Esta dieta baja en fibra se continúa hasta que el médico indique que sea necesario, luego, poco a poco se añaden alimentos altos en fibra”.

En esta etapa solo se debe consumir caldos transparentes (el caldo de hueso es una excelente alternativa), gelatina, jugos sin la pulpa y ni azúcar añadida.

En la próxima etapa de la condición, con supervisión de un profesional de la salud, puedes añadir frutas sin cáscaras ni semillas, pescados, y cereales bajos en fibras, como el arroz blanco.

Como es de conocimiento general, la alimentación juega un papel importante en nuestro cuerpo, es como la gasolina para el motor, podemos evitar padecer condiciones de salud al hacer modificaciones en nuestra alimentación.

Recuerda leer la etiqueta nutricional y la lista de los ingredientes, es la única forma de tener conciencia de los alimentos que consumes.

Una dieta alta en fibra, frutas, vegetales y mucha agua evita padecer de estreñimiento, y puede ser una buena alternativa para evitar la diverticulosis, y por ende, llegar a la diverticulitis.

Es importante entender este tema por ser ambas condiciones muy parecidas, pero distintas. Al momento de hacer cambios en la alimentación es necesaria la consulta con un dietista o profesional de la salud.

¡Cuídate, por ti y por los tuyos!

La autora es chef y propietaria de Criolite Corp.