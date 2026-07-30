Sobre 50 empresas, organizaciones y ciudadanos de toda la Isla se preparan para el JEAN-TÓN, la jornada de cierre del recogido de mahones de la campaña InviCible, que busca visibilizar los síntomas de la hepatitis C, las personas sin hogar y las que luchan con el uso o buscan recuperación del problema de sustancias en PR por medios de la educación sobre esta enfermedad.

La actividad, una iniciativa de VOCES Puerto Rico y su proyecto Hepa Free Pilot, en colaboración con ASSMCA y CIMA, se llevará a cabo el viernes, 31 de julio, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con un centro principal de acopio en The Pickup Place Consignment Store , ubicado en la calle Matadero #255 en Guaynabo.

PUBLICIDAD

Además, habrá otros centros de acopio en el Museo de Arte y Cultura de Aguadilla y El Caribe en Aguadilla, en el Club Rotario de Yauco y en la Ponce Health Sciences University en Ponce.

Durante las pasadas semanas, la campaña ha logrado contar con el respaldo de empresas privadas, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias, municipios y ciudadanos en general, comprometidos con una causa que busca devolver dignidad a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, educar sobre una condición que continúa siendo un importante reto de salud pública.

“Todos tenemos un mahón que no usamos y que está en buenas condiciones. Cada mahón representa mucho más que una pieza de ropa; representa empatía, dignidad y una nueva oportunidad para alguien que enfrenta grandes desafíos en su vida tales como vivir con Hepatitis C una enfermedad que podemos curar y todo comienza con una prueba de detección”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, principal oficial ejecutiva de VOCES Puerto Rico.

Los mahones recolectados serán distribuidos entre organizaciones que ofrecen servicios a personas sin hogar, personas en procesos de recuperación por uso de sustancias y otras poblaciones vulnerables. Esto irá combinado con pruebas gratuitas de hepatitis C y acompañamiento y educacón para prevenir la reinfección.

Para más información sobre cómo participar o coordinar una colecta, las personas pueden visitar hepapuertorico.org, comunicarse al 787-789-4008 con VOCES Puerto Rico.