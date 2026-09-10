La neuropatía es una condición que suele causar dolor, molestias y otros síntomas que empeoran considerablemente la calidad de vida de una persona. En Puerto Rico, muchos de los casos están asociados a la diabetes, enfermedad cuyos niveles en la Isla están entre los primeros del mundo, pues, cuando la condición del paciente de diabetes no mejora, explicó el doctor Oscar Otero González, el 50% de los casos se convierte en neuropatía diabética.

De manera general, explicó el galeno, los síntomas más comunes de la neuropatía son “el dolor y ardor que se sienten en los pies, pérdida de sensibilidad, en caso extremos úlceras, infecciones, dificultad al caminar, y uno de los síntomas más comunes cuando es neuropatía diabética es esa sensación de tú tener como una media puesta cuando no la tienes puesta”. Muchas de esas neuropatías están “asociadas a problemas con la columna, nervio ciático, radiculopatía, carpal tunnel (túnel carpiano)”.

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Asimismo, en general, “tiene que ver mucho con el estilo de vida que tenemos en Puerto Rico. Por ejemplo, ese nivel de estrés, consumo de carbohidratos refinados, azúcares, falta de ejercicios, el alcohol, los cigarrillos, todo ese estilo de vida”.

Abundó que uno de los problemas más grandes con estos pacientes es que básicamente “les dicen, ‘tienes neuropatía, aprende a vivir con ella. Lo único que yo puedo hacer por ti ahora mismo es darte medicamento’. ¿Y qué pasa? El medicamento alivia un poco la condición, pero no la corrige. Y el paciente no tiene otras herramientas”.

Otero González explicó que, como quiropráctico, “yo me di a la tarea de entender mejor a este paciente, crear unos programas y unos protocolos específicos para pacientes de neuropatía”.

Doctor Oscar Otero González ( Suministrada )

Afortunadamente, hoy cuenta con Neuro Restore, un tratamiento que, de acuerdo con las estadísticas que ofreció el doctor en quiropráctica con certificaciones en deportes, nutrición, mujeres embarazadas y neuropatía, ofrece una mejoría para muchos de los pacientes con neuropatía que pueden recibirlo. Al momento, indicó, su oficina es la única que ofrece este tratamiento en Puerto Rico.

Explicó que lo primero que hacen es una evaluación exhaustiva del paciente, para verificar qué tipo de neuropatía tiene. Una vez identificada, “ahí hemos creado un programa que usamos aproximadamente de seis a siete tecnologías diferentes, buscando bajar inflamación, recuperar la regeneración del nervio, y también reducir la circulación o la microcirculación sin aumentar la oxigenación de esos nervios”.

Aseguró que, “hasta ahora, hemos tenido unos resultados súper excelentes. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo pacientes que, el 88 al 95% de pacientes que han mejorado, baja el dolor. O sea, que un 85 a un 95% me está reduciendo inflamación y dolor. Tengo otros que me están recuperando sensibilidad. Como el 70% me está mejorando el sueño, calidad de sueño, o sea que me están descansando. Me están aumentando tono muscular, y está mejorando la circulación. Y como ellos me dicen, ‘doc, me estás devolviendo calidad de vida’”.

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Otero González aclaró que el tratamiento que ofrece es multidisciplinario, en colaboración con otros doctores.

“Yo, como quiropráctico, no receto medicamentos. Por eso es que, después que yo evalúo mi paciente, yo consulto con el doctor del paciente para que él me dé el visto bueno, basado en los medicamentos que tiene el paciente, qué tipo de terapia podemos y no podemos hacer. Eso es bien importante, yo estoy trabajando integrado con los otros doctores, porque no todo el mundo puede recibir el tratamiento. Hay unas condiciones, por ejemplo, si el paciente tiene marcapaso, si tiene problemas de insuficiencias venosas, hay unos tratamientos que no se pueden utilizar con ellos”, explicó.

“Necesitamos siempre consultar con el doctor primario, o el endocrinólogo o el internista del paciente. La razón por la que hago eso es que también nosotros usamos suplementación natural, y no todos los suplementos se pueden utilizar con todos los pacientes, porque son medicados, y entonces hay unos suplementos que pueden crear un efecto negativo con el medicamento que está usando el paciente”, agregó.

Una vez completada la evaluación, envía el protocolo de Neuro Restore al doctor, que lo evalúa, verifica los suplementos, las terapias, y entonces da su visto bueno para que el paciente comience el tratamiento.

“Y de esa forma el paciente y yo nos sentimos seguros, ya que los doctores no ofrecen ese tipo de tratamiento, soy el único que lo estoy haciendo, pero siempre lo hago multidisciplinario. A mí me gusta integrar. Yo no trabajo solo. Esto es un equipo de trabajo. Mi meta es que el paciente recupere calidad de vida de una forma segura y efectiva. Eso es lo más importante”, afirmó.

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Explicó que el equipo que utiliza para el tratamiento “está aprobado por el FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)”. Agregó que “una terapia en mi oficina de Neuro Restore me toma una hora, una hora y cuarto, por cada paciente. O sea, no es que tú llegaste aquí y en cinco minutos te fuiste. Hay que dedicarle tiempo”.

Aseguró que “sí existe una reparación y regeneración del nervio”, pero fue enfático en aclarar que “mientras más tiempo tú esperes y mientras más tiempo la condición siga empeorando, va a tomar mucho más tiempo, y en algunos casos, por ejemplo, no se repara o se regenera ese nervio al 100%, pero sí puede reducir dolores, inflamación, mejorar su sueño, mejorar sensibilidad. Y por lo menos, hasta ahora, de cada cuatro pacientes que yo veo, tres pacientes se mejoran”.

Recomendó a las personas que, si “me está empezando a dar un ardor, estoy perdiendo sensibilidad, siento que como que ya cuando piso no tengo tanta sensación, me está dando una molestia en las manos, en los pies, y se queda constante, no se va”, son avisos que no debe ignorar, y debe actuar para “corregirlo lo antes posible”.

Los interesados en más información pueden escribir al 939-278-2619, o buscar en las redes sociales en livingwellquiropratic o livingwellpr, en Instagram, Facebook, Tik Tok.

“Lo más importante es que la gente sepa que hay una alternativa, que no es invasiva, que a la misma vez le da calidad de vida al paciente. Es realmente una herramienta superbuena”, insistió el doctor.