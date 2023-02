Odalis Martínez, una joven madre que reside en San Pablo, California, asegura que quedó embarazada dos veces en menos de una semana.

Tras pasar por un aborto en 2020, ella y su pareja, Antonio Martínez, se llevaron una enorme sorpresa al enterarse de que Odalis no solo había podido quedar embarazada de nuevo, sino que tendría dos bebés. Su asombro fue aún mayor cuando el médico les dijo que no eran gemelos y que había una diferencia de cinco días entre la concepción de uno y otro, como narraron al medio The Mirror.

“Estaba llorando de felicidad. Sentí como si el primer bebé que habíamos perdido estuviera en la habitación conmigo y me dijera que todo iba a ir bien”, declaró la joven de 25 años.

Debido a la particularidad del suceso, la madre cuenta que su fecha de parto se fijó teniendo en cuenta la diferencia de días de la concepción. Así se determinó que fuera dos días después de que uno de los bebés cumpliera 40 semanas y dos días antes de que el otro las cumpliera.

Fue así como el 10 de agosto de 2021 nacieron Lilio e Imelda.

“Siento como si fuera una especie de milagro haber vivido este doble embarazo. Nuestra primera experiencia hizo que todo fuera mucho más especial y mágico durante este embarazo”, dijo Odalis al medio mencionado. Ahora mismo, Odalis crea contenido en TikTok sobre su día a día con las gemelas.

Superfectación, un fenómeno muy raro

La explicación a tan particular situación puede ser la superfetación, un fenómeno que supone la concepción y el desarrollo de un embrión estando ya en estado de gestación previamente, como explica la ONG Reproducción asistida en su portal web.

“La situación de superfetación es extremadamente rara en los humanos, aunque no imposible. Los pocos casos que se han dado de concebir estando embarazada previamente han sido consecuencia de los tratamientos hormonales utilizados en los procesos de reproducción asistida”, señalan.

Sin embargo, hay opiniones divididas sobre esta posibilidad.

Algunos afirman que se necesita más evidencia y mejor diagnóstico en el caso de humanos, como recoge un estudio publicado PubMed, una base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos que compila estudios médicos, mencionado por BBC.

“Un equipo interdisciplinario de la Universidad de Valencia concluyó que puede ocurrir cuando se produce una ruptura de la fase lútea y se bloquea la producción de progesterona, lo que podría generar un nuevo pico de estrógenos y de la hormona luteinizante (tras lo cual se produciría una nueva ovulación)”, indicó la doctora Francisca Molina, representante de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia a BBC.