El guineo verde, un alimento común en muchas cocinas latinoamericanas, podría ofrecer beneficios importantes para la salud intestinal y el control metabólico gracias a su alto contenido de almidón resistente, según estudios científicos y especialistas en nutrición.

Investigaciones citadas por El Diario NY señalan que este tipo de fibra actúa como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino y favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos relacionados con la protección del colon y el buen funcionamiento de la microbiota.

¿Qué hace diferente al plátano verde?

A diferencia del plátano maduro, el fruto verde conserva una elevada cantidad de almidón resistente, además de fibra dietética, vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes. Esa combinación lo convierte en un alimento funcional con potencial para mejorar diversos indicadores de salud.

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La química farmacobióloga Andrea Ramos explicó que este nutriente estimula directamente la microbiota intestinal y fortalece la producción de sustancias beneficiosas en el colon.

Beneficios para el cáncer colorrectal y la diabetes

Una revisión de estudios científicos destaca que el consumo habitual de plátano verde puede contribuir a reducir el riesgo de cáncer colorrectal al favorecer un ambiente intestinal más saludable. No obstante, los especialistas aclaran que ningún alimento por sí solo previene o cura el cáncer, sino que forma parte de un patrón de alimentación saludable.

Además, la baja digestibilidad del almidón resistente ayuda a disminuir la velocidad con la que la glucosa pasa al torrente sanguíneo, lo que puede mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer el control de la diabetes tipo 2.

También ayuda al colesterol y la obesidad

Los beneficios del plátano verde van más allá del sistema digestivo. Estudios citados en la publicación asocian su consumo con mejoras en marcadores metabólicos relacionados con la obesidad, el colesterol elevado y la inflamación intestinal.

Los investigadores también han observado efectos positivos sobre el estreñimiento y la función de la barrera intestinal gracias a la fermentación del almidón resistente en el colon.

Una alternativa sin gluten

Otra de sus ventajas es su versatilidad en la cocina. La harina elaborada a partir de plátano verde se utiliza como sustituto de la harina de trigo en productos sin gluten, ya que ofrece buena estabilidad térmica, viscosidad y propiedades de gelatinización sin alterar significativamente el sabor de las preparaciones.

Los expertos recomiendan incorporar pequeñas porciones de plátano verde dentro de una dieta equilibrada, acompañada de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, como parte de un estilo de vida orientado a la prevención de enfermedades crónicas.