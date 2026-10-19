Desde hace un tiempo, el pan de masa madre ha ganado popularidad en los hogares debido a los múltiples beneficios que tiene para la salud, ya que, a diferencia de los otros, su elaboración se realiza mediante un proceso de fermentación natural.

El médico especialista en enfermedades infecciosas, Ulysses Wu, de Hartford HealthCare, explicó que su proceso no solo mejora el sabor, sino que también hace que el pan sea más fácil de digerir.

“El largo proceso de fermentación descompone parcialmente el gluten y el ácido fítico, un compuesto que podría bloquear la absorción de minerales. Para muchas personas, esto hace que el pan de masa madre sea más fácil de digerir”, señaló Wu.

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Sin embargo, el experto afirmó que, a pesar de todos los beneficios que tiene, no es apto para las personas celíacas. Antes de ingerirlo, deben consultarlo con un especialista.

“Quienes padecen celiaquía o una verdadera intolerancia al gluten no deberían consumir pan de masa madre. Pero, para quienes tienen una sensibilidad leve, podría resultar menos irritante que otros tipos de pan”, agregó.

Estos son algunos de los beneficios del pan de masa madre

Una de las preguntas más frecuentes es si el pan de masa madre provoca picos de azúcar en la sangre, como ocurre con otros productos de este tipo. Wu explicó que, debido a su proceso de elaboración, puede tener un índice glucémico “muy bajo”.

“Eso supone otro triunfo para el proceso de fermentación. Puede tener un índice glucémico más bajo, lo que podría ayudar a controlar el azúcar en sangre”, subrayó.

Otro de los beneficios de este producto es que ayuda a generar una mayor sensación de saciedad, por lo que puede reducir el consumo de aperitivos. Esto lo convierte en una opción para quienes buscan bajar de peso.

“El proceso de fermentación puede ralentizar la digestión y la absorción de los carbohidratos por parte del organismo. Esa es una de las razones por las que el pan de masa madre podría mantenerte saciado durante más tiempo”, dijo.

A pesar de que no contiene probióticos vivos, sí contiene prebióticos, que actúan como combustible para las bacterias beneficiosas que se encuentran en el organismo.

“Un microbioma saludable hace mucho más que simplemente favorecer la digestión. Dado que se cree que el microbioma influye en muchas funciones diferentes, alimentarlo adecuadamente puede mejorar la salud en general”, afirmó Wu.

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Por otro lado, el portal especializado en estilo de vida Martha Stewart entrevistó a Luciana Soares, dietista registrada, profesora y directora académica de Nutrición Clínica y Dietética, y a Roxana Ehsani, dietista deportiva e instructora adjunta, quienes explicaron que el pan de masa madre puede considerarse una alternativa, pero no reemplaza el cuidado integral de la alimentación.

Además, las expertas explicaron que el pan blanco suele digerirse con rapidez porque se elabora con harina refinada, por lo que puede elevar los niveles de glucosa en la sangre.

Si bien es cierto que este alimento posee muchos beneficios, es importante consultar a un especialista antes de consumirlo, especialmente si se padecen problemas digestivos.