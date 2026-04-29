El clásico hábito de lavar y limpiar la cocina todos los días empezó a cambiar. En especial por las esponjas tradicionales que durante años fueron las favoritas para asear los platos, ollas, mesadas y electrodomésticos.

Ahora, investigaciones recientes advirtieron que detrás de estos productos se esconde un problema ambiental que muchos desconocen.

Las esponjas están fabricadas con melamina, un tipo de plástico que tiene una estructura muy rígida y porosa. Cuando se frota contra una superficie, ese material actúa como una especie de lija extremadamente fina. Gracias a esa característica logran desprender la suciedad incrustada con mucha facilidad. Pero ese mismo mecanismo que las vuelve tan efectivas también provoca que el material se vaya desgastando con el uso.

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Con cada pasada, pequeñas partículas del propio material se desprenden. Son fragmentos diminutos, invisibles a simple vista, que terminan mezclándose con el agua durante el lavado. A simple vista puede parecer algo insignificante, pero cuando se analiza el fenómeno a gran escala, la situación se vuelve mucho más preocupante.

Un estudio publicado en la revista científica ACS Environmental Science & Technology puso números a este problema. Los investigadores detectaron que una sola esponja de melamina puede liberar millones de fibras microscópicas a lo largo de su vida útil. Si se multiplica ese efecto por la cantidad de hogares que utilizan este tipo de productos en todo el mundo, la cifra se vuelve enorme.

Esos residuos forman parte de lo que se conoce como microplásticos, pequeñas piezas de plástico que se dispersan en el ambiente y que hoy son una de las principales preocupaciones en materia de contaminación. Con el tiempo, esos microplásticos se acumulan y avanzan a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que genera preocupación entre científicos y especialistas en medio ambiente.

Qué opciones más naturales hay

Frente a este escenario, cada vez más personas empiezan a replantearse qué productos utilizan para limpiar sus hogares. En ese contexto comenzaron a ganar terreno alternativas más naturales y sostenibles que permiten mantener la cocina limpia sin generar residuos plásticos.

Una de las opciones más recomendadas es la lufa natural. Se trata de una esponja vegetal que proviene de una planta trepadora y que, una vez seca, se transforma en una estructura fibrosa ideal para fregar. Su principal ventaja es que es completamente biodegradable y no deja microplásticos tras su uso.

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También sumó popularidad los estropajos fabricados con fibra de coco o con cáscara de nuez triturada. Estos materiales ofrecen una buena capacidad de limpieza, son resistentes y no dependen de derivados del petróleo para su fabricación. Además, al finalizar su vida útil, su impacto ambiental es mucho menor que el de los productos sintéticos.

Otra alternativa interesante son las esponjas de celulosa. Aunque no son totalmente naturales, tienen un impacto ecológico más bajo que las esponjas plásticas tradicionales. Son muy absorbentes y funcionan bien para la limpieza cotidiana de platos, vasos y superficies.

#BuenSábado toca limpieza !!

😩😩😩 así que comenzamos la tarea con LUFA-esponja vegetal ! Los expertos dicen que hay que cambiar la esponja plástica muy seguido porque tiene mas gérmenes que un inodoro ! Buen momento para pensar en esta alternativa que hace 50 años era esto 👇🏻 pic.twitter.com/zEuW47gbyr — Cecilia Maristany (@CMaristany) August 5, 2023

Cambiar estos pequeños hábitos en la cocina puede parecer algo menor, pero en realidad tiene un impacto acumulativo importante. Cada decisión cotidiana ayuda a reducir la cantidad de microplásticos que terminan en el agua. Y en un problema ambiental de escala global, incluso los gestos más simples pueden contribuir a marcar una diferencia.