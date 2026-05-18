En el mundo de la gastronomía, un pequeño gesto puede ser la diferencia entre un plato de restaurante y una preparación casera con sabor irregular. Secar la carne antes de llevarla al fuego es, según expertos, el paso indispensable para garantizar un dorado intenso.

La razón es científica: el agua es el principal enemigo de la reacción de Maillard, el proceso químico responsable del aroma y el color tostado de los alimentos.

De acuerdo con el portal especializado Serious Eats, la presencia de líquido en la superficie de un filete obliga a que la sartén gaste energía primero en evaporar esa humedad a 212°F.

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La ciencia del dorado perfecto

La famosa reacción de Maillard solo comienza de manera efectiva cuando la superficie de la proteína alcanza temperaturas entre los 290°F y los 330°F. El portal gastronómico Epicurious señala que, incluso unas pocas gotas de agua, pueden retrasar este momento crítico. Al secar el corte, se asegura que la transferencia de calor sea inmediata y uniforme.

Este principio aplica también para las carnes que han sido sometidas a procesos de marinado. Aunque se crea que dejar el líquido aporta más potencia de sabor, el exceso en la superficie puede quemarse rápidamente o generar una capa de vapor que impide la formación de la costra deseada.

Pasos para un secado efectivo

Para obtener mejores resultados en la cocina se recomienda un proceso sistemático y cuidadoso que no maltrate la estructura del alimento:

Sacar la carne de su empaque original y disponerla en una superficie limpia.

Utilizar papel absorbente de cocina para retirar el líquido visible.

Asegurarse de secar ambos lados del filete y también los bordes.

En cortes pequeños como tiras o cubos, extenderlos bien antes de retirar la humedad.

Sazonar inmediatamente antes de llevar al fuego si se tiene poco tiempo.

Eliminar el papel usado siguiendo las normas de higiene para evitar contaminación cruzada.

El papel de la sal y el tiempo

La interacción entre la sal y la humedad es otro factor determinante. Serious Eats explica que al salar la carne, el mineral extrae jugos hacia el exterior. Si se cocina en ese preciso instante, se pierde el efecto del dorado.

Por ello, lo ideal es salar el corte al menos 40 minutos antes de la preparación o dejarlo en el refrigerador sin tapar sobre una rejilla durante toda la noche para que el aire seque la superficie de forma natural.

Si el tiempo apremia, la recomendación de los chefs es clara: secar muy bien con papel y añadir la sal justo en el momento en que la pieza va a entrar en contacto con la superficie caliente.