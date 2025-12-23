La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, la cual comienza a manifestarse a medida que el cuerpo envejece. El principal síntoma de esta enfermedad es la debilidad muscular, que empieza a afectar a la población adulta mayor.

De acuerdo con un reciente estudio publicado en el “Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle”, se descubrió que las capacidades físicas comienzan a declinar a partir de los 35 años.

Esta investigación, realizada por el Instituto Karolinska sobre actividad física y aptitud física, analizó a más de 400 hombres y mujeres, de entre 16 y 63 años, quienes participaron realizando diversos ejercicios, como “press” de banca, una prueba de salto vertical y ciclismo durante al menos 10 minutos.

Allí, los investigadores pudieron medir la resistencia muscular, la potencia y la capacidad aeróbica a diferentes edades, así como los niveles de actividad física de los voluntarios.

Aunque realizaron varios ejercicios antes de los 35 años, lo que llamó la atención de los investigadores fue que la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular comenzaban a deteriorarse.

Durante la adolescencia y los 20 años, mostraron su mayor fuerza física, como era de esperarse. Sin embargo, el promedio alcanzó su punto máximo a los 35 años y luego comenzó a disminuir a medida que aumentaba la edad.

Por otro lado, hubo una pequeña diferencia entre ambos sexos, ya que ambos comenzaron a experimentar una disminución de la resistencia aeróbica a los 45 años; no obstante, las mujeres iniciaron la pérdida de masa muscular a los 32 años.

Asimismo, la investigación mostró que aquellas personas que se volvieron físicamente activas a los 16 años y continuaron siéndolo en la edad adulta presentaron un mejor desempeño en todas las mediciones.

“Nunca es tarde para empezar a moverse. Nuestro estudio demuestra que la actividad física puede ralentizar el deterioro del rendimiento, aunque no pueda detenerlo por completo”, afirmó Maria Westerstahl, autora principal del estudio y profesora del Departamento de Medicina de Laboratorio.

De acuerdo con Westerstahl, continuarán con la investigación, pero en esta ocasión contarán con algunos participantes de 68 años, para analizar cómo es su actividad física.

“Ahora buscaremos los mecanismos que explican por qué todos alcanzan su máximo rendimiento a los 35 años y por qué la actividad física puede retrasar la pérdida de rendimiento, pero no detenerla por completo”, manifestó.