El nutricionista Diego Sívori visitó los estudios de LN+ para revelar cuál es la semilla seca y comestible que ayuda a refrescarse cuando hace calor y que promueve el fortalecimiento de la masa muscular.

“Para todos aquellos que quieran refrescarse durante esta época del año sin desatender la masa muscular, coman legumbres frías”, aconsejó Sívori.

En consonancia, Sívori aludió a “un imbatible”. “Muchos dicen que, al ser un carbohidrato, digerirlo es muy difícil, cuando en realidad pasa al revés. No hay nada más fácil de digerir que un plato de arroz”, reveló el nutricionista.

Acto seguido, el médico aclaró: “Para obtener estos resultados, es mejor consumir el arroz blanco que el integral”. “Y con esto que te digo del arroz, también corre para la pasta. Porque en estos dos alimentos, el gran problema son sus amigos. Es decir, el queso, las salsas y los embutidos”.

PUBLICIDAD

Cómo interpretar las calorías

“Comer caliente no significa comer calórico. Y comer frío no significa comer bajo en calorías”, explicó Sívori. “Y el ejemplo máximo de esto es el helado. Muchos dicen, ‘me compro un heladito para refrescarme’, cuando, en realidad, ese alimento se va a traducir rápidamente en calorías”, agregó.

Para explicar el impacto que ese consumo produce en nuestro organismo, el especialista mencionó: “El cuerpo no puede aprovechar las calorías completas. Es decir, de ese helado, el 70% se va a traducir en calor corporal, y el 30% restante, en energía. Por todo esto, decir que tomar helado refresca, es un mito”.

Además del característico postre, Sívori completó el podio con otros dos alimentos.

“Los tres grandes mitos del verano son que un helado, una cervecita o un paquete de papas te refrescan. Posiblemente sean las tres cosas que más se consuman en esta época del año y las tres provocan calor”, reveló el nutricionista.

En referencia a las papas fritas, agregó: “Es sin dudas el alimento más adictivo del mundo. Porque combina carbohidratos, grasas y crocancia. Activa en el cerebro los centros hedónicos. Es decir, que busca placer”. “Lo más probable es que, al abrir un paquete de papas fritas nos lo comamos entero, cosa que con un paquete de brócoli no pasa”, remató Sívori.