Esta sería una de las razones del aumento de cáncer de colon en jóvenes
El análisis realizó un seguimiento a más de 29,100 enfermeras estadounidenses durante 24 años, del 1991 a 2015.
Washington. El consumo de alimentos ultraprocesados estaría relacionado con el incremento del riesgo de cáncer de colon en jóvenes, especialmente en Estados Unidos, donde estos productos representan cerca del 70% de la oferta alimentaria, según una investigación publicada en la revista JAMA Oncology.
Los participantes en el estudio que presentaron un consumo elevado de ultraprocesados (UPF, en inglés), - en torno a las 10 raciones diarias-, mostraron un 45% mayor de riesgo a presentar crecimientos precancerígenos antes de los 50 años, frente a aquellos con una ingesta reducida de estos alimentos.
Según los expertos, estos crecimientos pueden convertirse posteriormente en cáncer y son un buen indicador del riesgo de padecerlo.
Entre los alimentos ultraprocesados detectados por los científicos en las dietas de las mujeres estudiadas, predominan los panes y cereales para el desayuno, las salsas, cremas para untar, y las bebidas azucaradas o endulzadas artificialmente.
Este estudio se suma a la creciente alerta entre la comunidad científica, que relaciona el consumo de UPFs a un aumento significativo de las probabilidades de desarrollar adenomas colorrectales no cancerosos a edades tempranas.
La ingesta de estos alimentos, que suelen ser altos en calorías y en sodio, también se asocia con la depresión, la diabetes tipo 2 y la muerte prematura.
Tras la publicación del artículo, uno de sus autores, el doctor Andrew Chan; aclaró a la cadena CNN que estas conclusiones no establecen “una relación de causa y efecto”, aunque sí ofrecen pistas de que la alimentación puede influir significativamente en la salud de las personas.