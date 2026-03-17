Las plantas en los balcones tienden, muchas veces, a ser la alternativa que encuentran quienes viven en un departamento y buscan que el “verde” desborde su hogar. Pero quienes quieren ir un poco más allá de acumular especies, suelen ser muy cuidadosos en la elección. Y allí, hay cinco plantas que suelen ser reconocidas por una gran virtud: “limpiar el aire”.

El concepto, instalado hace décadas a partir de estudios de laboratorio y amplificado por redes sociales, suele simplificar un fenómeno mucho más complejo. Sin embargo, estas especies sí aportan beneficios concretos para quienes viven en departamentos, desde mejorar la humedad ambiental hasta favorecer la circulación del aire y generar microclimas más frescos. Aun así, conviene entender qué pueden y qué no pueden hacer, y por qué se volvieron tan populares en balcones urbanos.

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1. El potus, un clásico

Planta Potus. ( Freepik )

La primera de estas plantas es el potus, un clásico indiscutido. Su fama se disparó a partir de investigaciones que mostraban su capacidad para absorber ciertos compuestos orgánicos volátiles en condiciones controladas. Aunque esos resultados no se replican de manera directa en un ambiente doméstico, el potus sigue siendo una especie resistente, adaptable y capaz de crecer incluso con luz indirecta.

En balcones semicubiertos, funciona como una cortina verde que suaviza la radiación solar y aporta una sensación de frescura. Su crecimiento rápido y su bajo mantenimiento explican por qué aparece en casi cualquier vivienda que busque sumar verde sin complicaciones.

2. La lengua de vaca, capaz de soportar todo

Lengua de vaca o lengua de suegra (Unsplash) ( El Nuevo Día / El Nuevo Día )

Otra protagonista es la sansevieria, conocida como lengua de suegra o lengua de vaca. Su popularidad se sostiene en su capacidad para tolerar descuidos, soportar sequías prolongadas y mantenerse firme incluso en balcones ventosos. Se la suele asociar con la idea de “purificar el aire” porque realiza intercambio gaseoso durante la noche, algo poco común entre las plantas de interior. Aunque esto no implica una limpieza significativa del ambiente, sí contribuye a estabilizar la humedad y a generar una presencia vegetal constante que mejora la percepción de confort. En balcones pequeños, su porte vertical permite sumar verde sin ocupar demasiado espacio.

3. El espatifilo (Cuna de Moisés), elegido por sus flores

5. Espatifilo: Es ideal para baños o cocinas y mejora la calidad del ambiente, conocida también como “Peace Lily”. ( Shutterstock )

El tercer lugar lo ocupa el espatifilo, también llamado lirio de la paz. A diferencia de otras especies más rústicas, requiere algo más de atención, especialmente en lo que respecta al riego y la luz. Sin embargo, su capacidad para florecer incluso en espacios reducidos lo convirtió en un favorito de quienes buscan un balcón con estética más cuidada. Su relación con la “limpieza del aire” proviene de estudios que mostraron su eficiencia para absorber ciertos contaminantes en cámaras selladas. En un balcón real, su aporte es más modesto, pero su presencia ayuda a regular la humedad y a generar un ambiente visualmente más amable.

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4. La hiedra inglesa, la reina de los balcones

Hiedra imglesa. ( La Nación Argentina / GDA )

La hiedra inglesa es otra habitual de los balcones urbanos. Su crecimiento vigoroso y su capacidad para trepar o colgar la vuelven ideal para quienes buscan cubrir barandas, muros o generar sombra natural. Se la menciona a menudo como una planta que ayuda a reducir partículas en suspensión, aunque su efecto real depende de factores como la circulación del aire y la densidad del follaje.

5. El ficus sale del sala al balcón

Ficus. ( Shutterstock )

La quinta especie es el Ficus benjamina, una planta que durante años fue sinónimo de sala, pero que hoy se trasladó con fuerza a balcones amplios y bien iluminados. Su porte arbustivo genera una sensación de refugio verde y ayuda a amortiguar el ruido urbano. Aunque también se lo asocia con la capacidad de “limpiar el aire”, su verdadero aporte está en la creación de microclimas más frescos y en la mejora de la calidad perceptual del espacio. En balcones con buena luz, su crecimiento es rápido y su presencia transforma por completo la atmósfera del lugar.

En todos los casos, la idea de que estas plantas “purifican” el aire debe entenderse como una metáfora más que como un fenómeno medible en condiciones reales. Ninguna especie puede reemplazar la ventilación cruzada ni compensar fuentes de contaminación internas. Sin embargo, su aporte no es menor: ayudan a regular la humedad, reducen la temperatura superficial, generan sombra, atenúan el ruido y, sobre todo, mejoran la relación emocional con el espacio doméstico.