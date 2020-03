La pandemia por el COVID-19 ha paralizado gran parte del mundo y cientos de miles de personas afrontan este mal causado por el nuevo coronavirus, que hasta el momento ha causado la muerte de más de 19,000 personas.

Mientras médicos de todo el planeta luchan por detectar y tratar a los pacientes, muchos logran recuperarse. Hasta el momento, son más de 100,000 personas que lograron superar la infección en todo el mundo.

Pero una de las principales interrogantes es si las personas que se recuperaron presentan secuelas a corto o mediano plazo, tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos.

Uno de los primeros trabajos relacionados al estado de una docena de pacientes recuperados de COVID-19 fue realizado por la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong. Los especialistas hallaron que algunos de ellos presentaban una función pulmonar reducida y experimentaban falta de aire al caminar.

PUBLICIDAD

“En algunos pacientes, la función pulmonar podría disminuir entre un 20 y un 30 por ciento después de la recuperación. […] jadean cuando van un poco más rápido”, detalló al South China Morning Post Owen Tsang Tak-yin, director del Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princesa Margarita de Hong Kong.

Además, los médicos de la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong hallaron en tomografías tomadas a los pacientes una sustancia lechosa y vidriosa en sus pulmones, lo que indicaría daño en sus órganos.

"Es cierto [que puede haber daño pulmonar], pero los estudios sobre secuelas pulmonares posteriores no son muchos. El reporte de los casos de pacientes que han superado la enfermedad luego de una neumonía grave y de haber estado en ventilación mecánica lo sugiere. Pero recordemos que estos estudios están saliendo hace tres semanas y aún no se sabe si esa capacidad pulmonar se va a recuperar en el tiempo, por lo tanto no podemos asegurar que se mantenga”, explica a El Comercio el neumólogo Pascual Chiarella, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

En ello coincide con Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien señala que "tendremos que estudiarlos y seguir los casos. Es necesario hacer más investigación sobre los pacientes que se recuperan [de COVID-19]”.

Pacientes graves

Basados en la evidencia previa de los pacientes que presentan otras infecciones pulmonares tanto virales como bacterianas, los especialistas consultados por este Diario coinciden en el nuevo coronavirus puede generar secuelas en aquellos pacientes que desarrollen un cuadro grave de neumonía, pero no se sabe si estas se mantendrán o desaparecerán con el tiempo.

PUBLICIDAD

“Los que desarrollan neumonía podrían quedar con un daño pulmonar, cuya recuperación aún no se conoce. Inicialmente sí van a quedar con alguna restricción pulmonar”, afirma Gotuzzo.

Si bien el porcentaje que llega a necesitar cuidados intensivos ronda el 5% del total de infectados, esta cantidad de pacientes es suficiente para colapsar los sistemas de atención en el país, afirma Jauregui.

¿Y los que presenten síntomas leves?

Ambos expertos consideran que en los casos leves y moderados de COVID-19, que son el 80% del total de infectados, el pronóstico es mucho mejor por lo que se conoce hasta el momento.

“Los pacientes que no desarrollen un cuadro de neumonía, todavía no se sabe [cuál será el efecto a mediano plazo], aparentemente no hay mucho daño”, afirma Gotuzzo.

Por su parte, Chiarella señala que “los asintomáticos, la enfermedad pasa como cualquier resfrío. Los que presentan más síntomas tampoco tendrán secuelas".

“Los grupos que desarrollen síntomas leves y no lleguen a tener una infección pulmonar, no presentarán mayores secuelas. Lo único que podría presentarse es broncoespasmos, pero esto es absolutamente tratable”, añade Jauregui.