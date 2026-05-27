La cafeína es uno de los compuestos más consumidos en el mundo por sus efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central.

Aunque el café es la fuente más conocida, especialistas destacan otras bebidas con altos niveles de cafeína que también son utilizadas para mejorar el rendimiento físico y mental.

¿Dónde se encuentra la cafeína?

La cafeína se encuentra de forma natural en plantas como el café, el té y el cacao. Su consumo se asocia principalmente con el aumento de la concentración, la reducción de la fatiga y una mayor sensación de energía.

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Además del café tradicional, el mercado ofrece diferentes productos que contienen esta sustancia, entre ellos bebidas energéticas, infusiones y preparaciones especiales elaboradas con granos de café de alta intensidad.

Estas son las seis bebidas con más cafeína

Té verde

Contiene entre 20 y 45 miligramos de cafeína por taza. Los especialistas destacaron que su composición incluye teína, una forma de cafeína presente en el té, utilizada en algunos tratamientos relacionados con el estrés y la ansiedad.

Beber té verde sin azúcar y con moderación puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas.

Bebidas energéticas

Lla Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó moderar su consumo y no superar los 100 miligramos diarios, especialmente durante la noche, debido a su impacto sobre el sueño.

Café espresso

Una de las preparaciones más concentradas de café. Se utiliza como base para bebidas como el “flat white” o el cortado y se caracteriza por su sabor intenso y mayor concentración de cafeína.

Té matcha

Aporta entre 60 y 70 miligramos de cafeína. Su efecto estimulante suele ser más progresivo gracias a la presencia de L-teanina, un aminoácido natural presente en el té.

“Flat white”

Esta bebida contiene una mayor cantidad de cafeína porque se prepara con una carga doble de espresso, lo que incrementa la concentración del estimulante.

Café americano

Esta variedad puede contener entre 150 y 200 miligramos de cafeína debido a su método de preparación y volumen de consumo.

Los efectos del consumo excesivo

Aunque la cafeína puede mejorar el estado de alerta y la concentración, los especialistas recomiendan moderar su consumo.

El exceso puede provocar alteraciones del sueño, ansiedad, nerviosismo y aumento de la frecuencia cardíaca.