Aunque las vitaminas y productos naturales suelen asociarse con beneficios para la salud, especialistas advierten que su consumo sin control puede tener efectos adversos, especialmente en el hígado, uno de los órganos más importantes del cuerpo.

De acuerdo con expertos en nutrición, el problema no radica necesariamente en los suplementos en sí, sino en las dosis elevadas o el uso prolongado sin supervisión médica. El hígado, encargado de procesar toxinas, metabolizar medicamentos y filtrar sustancias, puede verse sobrecargado si recibe más compuestos de los que puede manejar.

“Consumir cantidades excesivas de ciertas sustancias puede afectar la capacidad del hígado para desintoxicar el organismo de forma natural”, explicó la dietista Alyssa Smolen.

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Entre los productos que han generado preocupación se encuentran:

Vitamina B3 (niacina): Utilizada para mejorar el metabolismo y controlar el colesterol, la niacina puede resultar perjudicial en dosis altas. Según la especialista Sarah Alsing, su consumo excesivo puede afectar el hígado y alterar la coagulación sanguínea.

Extracto de té verde: Popular en productos para bajar de peso, este suplemento ha sido asociado en algunos casos con daño hepático. El médico Leann Poston señaló que, aunque no se conoce con exactitud la causa, se han reportado efectos adversos en ciertos pacientes.

Vitamina A: Esencial para la visión y el sistema inmunológico, pero peligrosa en exceso. Altas dosis pueden provocar daño hepático agudo y afectar las células del hígado, generando cicatrices y deterioro progresivo.

Cohosh negro: Este suplemento herbal, comúnmente utilizado para aliviar síntomas de la menopausia, también ha sido vinculado a posibles lesiones hepáticas. La doctora Nesochi Okeke-Igbokwe advierte que, aunque se necesitan más estudios, existen reportes que sugieren riesgos.

Los especialistas coinciden en que muchos de estos riesgos pueden evitarse con un uso adecuado. El consumo excesivo, la combinación de múltiples suplementos o la automedicación son factores que incrementan la posibilidad de efectos negativos.

Por ello, recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier vitamina o suplemento a la rutina diaria, así como respetar las dosis indicadas.

El mensaje es claro: “natural” no siempre significa seguro, y el equilibrio sigue siendo fundamental para proteger la salud.