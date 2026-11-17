El neurocirujano Edgardo de Jesús Mateo advirtió sobre tres señales de alerta que podrían estar relacionadas con problemas neurológicos, entre ellos un ataque cerebrovascular (ACV). El especialista insistió en la importancia de reconocer los cambios inusuales en el organismo y buscar atención médica oportuna.

Durante una entrevista en el programa Al Punto Vespertino, producido por Ramón García y Tomás Aquino Méndez para Ahora TV, canal 3, el médico explicó que las personas deben prestar atención a los cambios inusuales en su estado de salud y al comportamiento de sus familiares.

De Jesús Mateo señaló que los ataques cerebrovasculares representan una preocupación por su presencia entre personas cada vez más jóvenes. También insistió en la importancia de identificar síntomas neurológicos que requieren una valoración médica oportuna.

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¿Cuáles son los tres síntomas que pueden encender las alarmas de un ataque cerebrovascular?

El neurocirujano identificó tres manifestaciones que, especialmente cuando son intensas, persistentes o aparecen de manera inusual, deben motivar una consulta médica:

Dolores de cabeza intensos: una cefalea progresiva que no mejora con analgésicos puede indicar un problema de salud que necesita evaluación profesional.

una cefalea progresiva que no mejora con analgésicos puede indicar un problema de salud que necesita evaluación profesional. Mareos : el especialista recomendó no ignorar los episodios inusuales, particularmente cuando están acompañados de otros síntomas neurológicos.

: el especialista recomendó no ignorar los episodios inusuales, particularmente cuando están acompañados de otros neurológicos. Cansancio: una sensación de agotamiento fuera de lo habitual también merece atención, especialmente cuando aparece junto con debilidad u otras alteraciones físicas.

Los signos más característicos de un ACV suelen aparecer repentinamente e incluyen pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, desviación facial y dificultades para hablar.

Señales de un ataque cerebrovascular que requieren atención médica inmediata

El especialista explicó que los ataques cerebrovasculares pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Los primeros ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una región del cerebro, mientras que los segundos se producen por la ruptura de un vaso sanguíneo.

“La mayoría de estos accidentes son isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos son los que provocan inmovilidad, se muere un lado del cuerpo, la persona habla de forma arrastrada, como se dice comúnmente, y deben ponernos en atención especial”, aseguró.

Entre las señales que pueden indicar un ataque cerebrovascular se encuentran:

• Pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en un brazo, una pierna o un lado del cuerpo.

• Desviación de la boca o asimetría facial de aparición súbita.

• Dificultad repentina para hablar, pronunciar palabras o comprender lo que dicen otras personas.

• Alteraciones súbitas de la visión, el equilibrio o la coordinación.

• Dolor de cabeza repentino, extremadamente intenso y sin una causa aparente.

Ante cualquiera de estas señales, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. No es recomendable esperar a que desaparezcan los síntomas ni intentar tratarlos únicamente con medicamentos en casa.

Neurocirujano advierte sobre los dolores de cabeza intensos y la pérdida de fuerza

De Jesús Mateo hizo especial énfasis en las cefaleas que aumentan progresivamente y no responden a los tratamientos habituales.

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“Una cefalea muy intensa, progresiva y que no cede con analgésicos, no puede descuidarse y la persona debe ir a su médico rápidamente, para que sea este quien diga qué hacer en ese caso”, señaló Mateo.

El médico también mencionó los calambres frecuentes, el cansancio y la pérdida de fuerza como manifestaciones que pueden estar relacionadas con diferentes enfermedades y que requieren valoración cuando son persistentes o se acompañan de otros cambios neurológicos.

Asimismo, explicó que la pérdida de fuerza puede estar asociada con otras afecciones, incluidos tumores cerebrales o problemas localizados en la columna vertebral. Por esta razón, insistió en que corresponde a un profesional determinar el origen de los síntomas.

Durante la entrevista, el neurocirujano también se refirió a las consecuencias de los accidentes de motocicleta, especialmente entre los jóvenes, y a la importancia del uso de elementos de protección.

“Sabemos que eso es una pandemia que está prácticamente acabando con nuestra juventud, sobre todo porque se rehúsan a usar los cascos protectores”, indicó.

El especialista pidió mayor atención de las autoridades frente a los siniestros viales y señaló la necesidad de contar con estadísticas que permitan dimensionar las lesiones y las intervenciones quirúrgicas relacionadas con estos accidentes.

Finalmente, reiteró que los cambios repentinos en la fuerza, el habla, la expresión facial o el estado neurológico no deben pasarse por alto, debido a que pueden corresponder a enfermedades que requieren atención urgente.