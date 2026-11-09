Washington. Los populares medicamentos para la pérdida de peso, incluidos Ozempic y Wegovy, incluirán una nueva advertencia sobre un posible efecto secundario poco frecuente que, en ocasiones, puede derivar en una pérdida de visión permanente, según anunciaron este lunes las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que este riesgo se incorporará al etiquetado de todos los fármacos GLP-1, medicamentos de gran éxito utilizados para tratar la obesidad, la diabetes y otras afecciones médicas.

Esta categoría incluye una docena de fármacos, ya sean inyectables o en pastillas, entre los que se encuentran marcas ampliamente utilizadas como Zepbound y Mounjaro.

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La afección ocular, denominada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, puede provocar una pérdida de visión significativa. El problema, que se ha notificado en relación con todos los fármacos GLP-1, está causado por una disminución del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, aunque la causa subyacente aún no se comprende del todo, señaló la FDA.

Los científicos de la FDA comenzaron a investigar este problema tras la publicación, en 2024, de un artículo médico que vinculaba dicha afección con ciertos pacientes que tomaban semaglutida, el principio activo presente en medicamentos como Ozempic (de Eli Lilly).

Un análisis de la FDA, basado en más de 125 ensayos clínicos, reveló que este problema se presentó en aproximadamente 6 de cada 100.000 pacientes que utilizaron un fármaco GLP-1 durante al menos un año. La tasa correspondiente en personas que recibieron un placebo u otros tipos de medicamentos para reducir la glucosa fue inferior a 4 por cada 100.000, indicó la FDA.

Asimismo, la agencia halló notificaciones sobre este problema en su sistema electrónico de registro de efectos adversos y daños relacionados con medicamentos.

Según la FDA, los síntomas incluyen visión borrosa, puntos ciegos, distorsión en la percepción de los colores y otras alteraciones visuales. La agencia recomienda que los pacientes que experimenten estos síntomas se pongan en contacto con un profesional sanitario de inmediato.