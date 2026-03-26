La Fundación CAP celebró su evento anual “Uniendo Cabezas 2026”, logrando una recaudación histórica de $1,063,000, la cifra más alta alcanzada por la iniciativa en sus tres años consecutivos de crecimiento.

La actividad, considerada la mayor afeitada masiva y donación de cabello en Puerto Rico, se llevó a cabo en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, y tiene como propósito principal recaudar fondos para los pacientes de cáncer atendidos en la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico del Centro Médico.

En esta edición, el evento contó con el respaldo de figuras reconocidas como Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, quienes se unieron a la causa como CAPitanas.

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A ellas se sumó la paciente pediátrica Johanishka Díaz Rodríguez, quien asumió el rol simbólico de CAPitana 2026, representando la fortaleza de los niños que enfrentan el cáncer.

La directora ejecutiva de la fundación, Lourdes Viscasillas, destacó el respaldo recibido por parte de empresas, instituciones educativas, voluntarios y ciudadanos. “Este logro refleja el compromiso colectivo de apoyar a los niños pacientes de cáncer en Puerto Rico”, expresó.

Más allá de la tradicional afeitada, el evento incluyó una feria de salud, jornadas de donación de sangre en colaboración con el Banco de Sangre de ASEM y una campaña de vacunación. Estudiantes de medicina de instituciones como el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Ponce Health Sciences University, Universidad Central del Caribe y la Escuela de Medicina San Juan Bautista ofrecieron servicios preventivos y pruebas de cernimiento a los asistentes.

Como parte de las iniciativas, también se celebró el “CAPsual Day”, en el que ciudadanos y empresas participaron vistiendo camisetas alusivas al evento para mostrar su apoyo.

El presidente de la Junta de Directores, King Jusino, subrayó que la totalidad de los fondos recaudados se destina a fortalecer los servicios y las instalaciones de la unidad oncológica pediátrica, así como a programas de apoyo para pacientes, cuidadores y familiares.

La organización reiteró que las personas interesadas pueden continuar aportando mediante donaciones recurrentes a través de su plataforma digital o utilizando ATH Móvil, con el fin de garantizar la continuidad de sus programas de asistencia.