¿Cómo evitar la propagación del COVID-19 de cara a la tradicional celebración de Halloween?

Con el propósito de brindar recomendaciones sobre este tema, el Programa de Emergencias Médicas Pediátricas (EMP) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) compartió una serie de consejos y medidas de seguridad necesarias que permitan hacer más segura la celebración de la famosa “Noche de Brujas”.

“Este año no se recomienda salir a la calle ni participar de reuniones con grupos grandes. Lo más importante es continuar evitando aglomeraciones de gente, mantener una distancia de seis pies de otras personas, usar las mascarillas y lavarse las manos frecuentemente”, expuso la directora del Programa de Emergencias Médicas Pediátricas del RCM, Milagros Martín de Pumarejo.

“Para disfrutar Halloween en casa de una manera creativa se recomienda diferentes actividades que se pueden hacer evitando el contagio del virus. Para esto puede hornear y decorar galletas y bizcochos con sus hijos. Puede organizar una noche de cine de Halloween con los integrantes de su hogar, vestirse de su personaje favorito, crear una reunión virtual con las amistades de sus niños/as, hacer manualidades con calabazas, crear una piñata o esconder dulces en su casa y alrededores para luego ser encontrados por sus seres queridos”, detalló la doctora.

Además, Martín de Pumarejo enfatizó que, si como padre o madre tienes la ilusión de que su hijo o hija se disfrace, se aseguren de mantener distancia y que haga uso de su mascarilla en todo momento.

“Con esto podrá reducir el riesgo y la propagación del virus. Es posible disfrutar de Halloween de una manera segura por lo que se recomienda una serie de pasos para evitar poner nuestra salud y seguridad en riesgo. Explíquele al niño/a con anticipación cuáles son las medidas de seguridad para este día, déjele saber que una máscara de disfraz no es un sustituto de una mascarilla cubierta de tela para la cara, a no ser que tenga varias capas de tela de transpirable que cubra bien la boca y la nariz. Puede optar por una mascarilla de tela con temática de Halloween. Evite cantar, vitorear o gritar, especialmente si no tiene una mascarilla puesta y no está a una distancia de 6 pies de otras personas”, explicó.

Para la experta, lo ideal sería que los menores coman dulces comprados en la propia casa y que, si salen a buscar dulces para llenar sus calabazas, recuerden desinfectarlos.

“Recuerde revisar los dulces recogidos por sus niños/as antes de que estos los ingieran y elimine todo dulce abierto o sospechoso. Lea siempre las etiquetas de los ingredientes de cualquier dulce por si su niño/a es alérgico a alguno de ellos y supervise cuando vaya a ingerir los dulces ya que algunos pueden causar atragantamiento. Si vas a pintar la cara de tu niño/a, recuerda no pintar el área que estará cubierta con la mascarilla. Los olores fuertes de las pinturas pueden causar síntomas como dificultad para respirar, dolor de pecho y mareos, entre otros”, manifestó.

La pediatra enfatizó en que es vital asegurarse que el disfraz sea amigable, de colores llamativos, de material inflamable y que sea de su talla para evitar caídas o que lo arrastren.

“Los accesorios del disfraz como espadas, cuchillos u otros objetos punzantes deben ser de un material suave que no sea cortante. Evite accesorios pequeños como, por ejemplo, lentejuelas, perlas, pedrería, entre otros, ya que los niños más pequeños pueden ahogarse. Considere utilizar zapatos cerrados en todo momento para evitar lesiones”, señaló la doctora.

Asimismo, la doctora Pumarejo resaltó que, si su niño o niña es diabético o padece de alguna condición, es necesario tomar las medidas preventivas para que esté seguro. Luego de haber celebrado la tradicional “Noche de las Brujas” se recomienda planificar una visita con el dentista dentro de un mes para realizarse una limpieza dental completa.

Martín de Pumarejo exhortó a la ciudadanía a contribuir para que el día de “Halloween” sea uno seguro, divertido y sin eventos que lamentar.

“Está en nuestras manos proteger a nuestros niños, la familia y la comunidad. Recuerde que, en caso de envenenamiento, es vital comunicarse de inmediato al 1-800-222-1222. Y enfatizar que, para cualquier emergencia, debemos contactar rápido al 9-1-1. Es importante tener esta información a la mano ante cualquier eventualidad”, puntualizó.