La creadora de contenido británica Emily Jones ha compartido con sus seguidores el proceso que la llevó a perder aproximadamente 176 libras, luego de someterse a varias cirugías como parte de un cambio que, según explicó, estuvo motivado principalmente por razones de salud.

Jones, quien se ha expresado públicamente sobre la positividad corporal, recordó recientemente en Instagram los momentos que vivió antes de someterse a un bypass gástrico, una intervención que marcó el comienzo de su transformación.

La influencer publicó un video que había grabado la noche antes de la cirugía, hace más de dos años, en el que hablaba sobre sus temores ante el procedimiento.

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“¿A qué le tengo miedo? A muchas cosas”, expresó Jones en la grabación.

En aquel momento también enfrentaba una situación personal particularmente difícil: sus padres habían fallecido con apenas seis semanas de diferencia. Su madre había sido diagnosticada con un tumor cerebral terminal.

Perdió 165 libras tras el bypass

Después de someterse al bypass gástrico, Jones asegura que perdió aproximadamente 165 libras.

Sin embargo, su transformación no terminó con esa intervención.

Posteriormente, se sometió a una cirugía para tratar su lipedema, una condición que provoca una acumulación anormal de grasa que suele presentarse de forma simétrica en la parte inferior del cuerpo, especialmente en las piernas, aunque también puede afectar los brazos.

Jones también pasó por una operación para retirar el exceso de piel que quedó después de su importante pérdida de peso.

Al contabilizar todo el proceso, la influencer asegura haber perdido alrededor de 176 libras.

Al compartir las imágenes de los momentos previos a su bypass, Jones quiso dejar claro que su historia va más allá del número que marca la báscula.

“Si crees que esto se trata solo de perder peso… entonces no has entendido nada”, escribió junto al video.

La creadora de contenido explicó que el duelo por la muerte de sus padres también ha sido una parte importante de su historia y que, para ella, los cambios físicos estuvieron relacionados con una transformación personal más amplia.

“A veces, lo físico es realmente una manifestación de lo que ocurre en nuestro interior”, señaló.

Jones también ha recibido críticas de algunas personas por haber decidido someterse al bypass gástrico.

“Sé que mi decisión de hacerme un bypass gástrico molestó a mucha gente, pero solo tienes una vida y yo he decidido vivirla para MÍ”, escribió.

Para Jones, la pérdida de peso tampoco define su concepto de confianza.

“La confianza viene de dentro y es algo que crece con el tiempo”, afirmó, al explicar que sentirse segura de sí misma tiene más que ver con conocerse, alcanzar sus objetivos y cumplir las promesas que se hace que con la apariencia de su cuerpo.