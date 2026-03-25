La Alpha Omega Alpha Honor Medical Society (AOA), Capítulo Beta de Puerto Rico de Ponce Health Sciences University (PHSU), celebrará la Feria de Salud y Bienestar Vive Saludable 2026, una iniciativa comunitaria enfocada en la prevención, la educación en salud y la promoción de estilos de vida saludables.

La actividad se llevará a cabo este sábado, 28 de marzo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Coliseo Salvador Dijols, en el municipio de Ponce. El evento reunirá a profesionales de la salud, estudiantes de medicina, organizaciones comunitarias y diversos grupos de interés con el propósito de ofrecer orientación, actividades educativas y servicios de salud a la comunidad.

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Durante la feria, los asistentes podrán acceder a consultas médicas gratuitas en múltiples especialidades, entre ellas alergia e inmunología, pediatría, cardiología, dermatología, endocrinología, ginecología, medicina de familia, neumología y oftalmología. Asimismo, se ofrecerán pruebas de laboratorio clínico, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de Papanicolaou, evaluaciones dentales, cernimientos psicológicos, toma de signos vitales y servicios de vacunación.

La jornada también incluirá charlas educativas, demostraciones culinarias, sesiones de ejercicio grupal y otras actividades dirigidas a fomentar estilos de vida saludables.

La feria está dirigida al público en general, incluyendo familias, adultos mayores y jóvenes del área sur de Puerto Rico. A través de este esfuerzo, se busca promover la prevención de enfermedades, facilitar el acceso a información confiable y fortalecer la colaboración entre la academia, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias.

Las personas interesadas pueden comunicarse con Brian Soto Miranda, presidente de AOA al 787-519-9875, o Maralexa Martínez-Valcárcel, vicepresidenta, al 787-519-9875, o con Alondra J. Rosado-Ayala, Community Chair, al 787-951-0379. También, escribir al correo electrónico aoa@psm.edu

Ponce Health Sciences University es una institución universitaria con un enfoque en las disciplinas de Medicina, Psicología Clínica, Ciencias Biomédicas, Salud Pública, Enfermería y Medicina Dental. Desde 1977 ha desarrollado profesionales altamente capacitados en el campo de la salud. Cuenta, además, con un centro educativo en San Juan que ofrece un Bachillerato en Enfermería, Maestría en Ciencias Médicas, Maestría en Psicología Escolar y un Doctorado en Psicología Clínica. También cuentan con un campus en St. Louis, MO y una nueva localidad en Tortola, BVI.