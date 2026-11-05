Con la meta de superar los $75,000 en recaudos para ampliar los servicios médicos especializados dirigidos a niños y jóvenes, GoGoGo Foundation anunció este miércoles la segunda edición de “Abraza con Amor”, su principal actividad anual de recaudación de fondos. El evento se celebrará el domingo 15 de noviembre en el GoGo Pediatric District, ubicado en la

avenida Hostos de Ponce.

El evento combinará un concierto gratuito, actividades familiares y el primer 5K “Abraza con Amor: Corre o Camínalo”.

El exponente urbano y productor musical Jowell se unió a la iniciativa que reunirá agrupaciones musicales de Puerto Rico y Panamá, menciona el comunicado de prensa.

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Con la meta de servir

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la organización, Ulises Clavell, informó que los fondos permitirán incorporar dos nuevas subespecialidades al GoGo Pediatric Institute: endocrinología pediátrica y neurología pediátrica.

Además, parte de los recursos se destinarán a adelantar la construcción de Vivencias, un centro de cuidado para adultos mayores que desarrolla la fundación, asevera la nota de prensa.

“Nuestros recaudos van destinados a dos cosas: ampliación de médicos subespecialistas y al centro para envejecientes que queremos inaugurar lo antes posible”, explicó Clavell.

Durante más de 13 años, GoGoGo Foundation ha trabajado para facilitar el acceso a servicios médicos especializados. Actualmente, su instituto pediátrico atiende aproximadamente 1,500 niños y jóvenes mensualmente, detalla la comunicación escrita.

Música para motivar

El cantante Jowell, quien mantiene una colaboración activa con la fundación, anunció un espectáculo musical que incluirá a Los Rabanes, de Panamá, Michael Stuart, Alberto Stylee, Oscarito Serrano, DJ King Arthur y el propio intérprete urbano.

La programación comenzará a las 3:00 de la tarde con presentaciones infantiles, incluyendo al joven artista Matthew, de 9 años.

Jowell destacó su interés en un acceso libre de costo al evento para que las familias puedan disfrutar y colaborar según sus posibilidades económicas.

“Esto que tenemos aquí es algo que todo el mundo lo tiene que ver y que tiene que seguir creciendo a los niveles que tenga que llegar”, expresó el intérprete, quien también destacó la importancia de unir esfuerzos entre el sector privado, las instituciones públicas y la comunidad.

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Por otro lado, por primera vez la fundación celebrará su primer 5K familiar, con salida a las 4:30 de la tarde desde el GoGo Pediatric District y un recorrido por avenidas de Ponce. La inscripción costará $21. Habrá premios de $150, $100 y $75 para los primeros tres lugares de las ramas masculina y femenina. Los primeros 200 inscritos recibirán camisetas conmemorativas. Los primeros 400 obtendrán paquetes de obsequios. Y los primeros 500 corredores que crucen la meta recibirá su medalla, diseñada por John Harrison, un niño de 11 años que anteriormente recibió servicios médicos en la institución, “integrando así a uno de sus pacientes en esta iniciativa solidaria”, destacó el comunicado. Si bien la entrada al espectáculo será gratuita, las inscripciones al 5K estarán disponibles mediante las plataformas digitales de Go Gogo Foundation y Ganga Runners.

Las actividades se extenderán desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche. Además de música, habrá quioscos, artesanos y entretenimiento familiar. También se realizarán colectas de donativos en intersecciones de Ponce y San Juan.

La organización cuenta con el respaldo del Municipio Autónomo de Ponce, empresas privadas y voluntarios.

Ulises Clavell mencionó que durante 2025 la institución recibió pacientes de 50 municipios, mientras que en lo que va este año han atendido menores provenientes de 47 municipios.