La psoriasis inversa es una forma de psoriasis que afecta las áreas escondidas, tales como las axilas, área genital, debajo del área de los senos, en la ingle y en la región genital.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, no transmisible, con manifestaciones en la piel que provoca la aparición de lesiones de diferente tamaño en diferentes partes del cuerpo.

La psoriasis inversa puede provocar vergüenza, dificultades y limitaciones en la vida sexual. Pero no hay razones que impidan disfrutar la vida en pareja. La psoriasis no es contagiosa y no debería ser tampoco un impedimento para disfrutar de unas relaciones íntimas satisfactorias.

Recomendaciones

A continuación, se presentan las siguientes alternativas que se pueden poner en práctica para mejorar las relaciones sexuales y de pareja:

La comunicación es importante. Hable con su pareja sobre la psoriasis, explíquele qué es esta enfermedad, de qué trata la condición y que la misma no es contagiosa.

Sea abierto y cree confianza con su pareja. No se avergüence.

En los momentos de contacto más íntimo con la pareja se recomienda utilizar lubricantes para evitar alguna molestia. Se recomienda que éstos sean orgánicos. No se recomienda el uso de productos que generen calor.

No deje de ser afectivo y no cambie su manera de demostrar cariño.

Si la condición de psoriasis se exacerba, el paciente debe sentirse en la confianza de comunicarle a su pareja si algo le incomoda o molesta durante el acto o si tiene algún tipo de sensibilidad. Existen otras áreas del cuerpo en las cuales podría sentir la misma sensibilidad sin tener que llegar al acto sexual.

Para que su vida sexual se beneficie de otros factores que contribuyan a la relación de pareja, se recomienda realizar alguna actividad física para un mejor acondicionamiento y tener mayor flexibilidad. También ayuda a mejorar la autoestima lo que redundará a tener una vida sexual plena y a disfrutar mejor el momento.

La persona que no padece la condición debe educarse sobre cómo entender y proceder con su pareja. El comportamiento y el lenguaje corporal es muy importante. Si su comportamiento es de espanto, susto, tensión o confusión cuando ve a su pareja, busque información y edúquese para conocer de qué se trata la condición. Es importante que se proyecte relajado, pues eso ayudará más de lo que se pueda decir con palabras.

Disfrute el momento y no se limite. De necesitar ayuda no dude en acudir a los grupos de apoyo o cualquier especialista o consejero.

Para más información pueden acceder a la página de APAPP en Facebook, Instagram y Twitter APAPPsoriasis.

Feria de salud

La Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis (APAPP) conmemorará el Día Mundial de la Psoriasis, que se celebra en todo el mundo el 29 de octubre. Este año el lema es “Acceso para todos” y contará con una feria de salud que se llevará a cabo el sábado, 28 de octubre en el segundo nivel del centro comercial Plaza Las Américas (frente a la tienda Roma) en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Esta actividad es libre de costo.

Como parte de la feria de salud y en alianza con la Fundación Piel y la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico se realizará una clínica de psoriasis con la participación de dermatólogos para el chequeo preventivo y consultas relacionadas con la condición. El horario de la clínica será de 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

También se ofrecerá una serie de charlas y talleres educativos dirigidos a atender la salud mental, emocional y física. La agenda de charlas incluye Enfermedad psoriásica por la dermatóloga Tanía González, Salud mental y psoriasis por la psicóloga Lorna Peña, Manejo de receta por la farmacéutica Patricia Faria, Cuida tu dieta por la Chelsea Serrano, trabajadora social y especialista en trastornos alimenticios. Además, habrá un área de exhibidores y una mesa de expertos para que los asistentes puedan orientarse sobre su condición.

Los asistentes podrán disfrutar de entretenimiento con la presentación de una comedia motivacional con la participación de Lily García y Marian Pabón y su personaje Marrayo.

(La autora es sexóloga y consejera de parejas)