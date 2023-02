“Lloraba casi todas las noches. Podía estar una hora llorando sin parar, con sentimiento profundo, incluso mientras lactaba a la bebé. Luego, me calmaba, para volver a llorar”.

Con esta confesión, Estela (su nombre real ha sido cambiado) trae a su memoria las casi seis semanas posteriores a dar a luz en las que experimentó una sensación de desesperación, tristeza y desconsuelo. El apoyo de su marido nunca faltó. “Siempre se preocupaba por hacerme sentir mejor. Me decía que no le gustaba verme así y que le dijera cómo me podía ayudar para aliviar mi tristeza”, recuerda. Pero no parecía ser suficiente para cambiar su estado anímico. “A veces me iba al baño y me ponía a llorar sin que él me viera”.

PUBLICIDAD

Estela nunca consideró buscar ayuda profesional para manejar su situación, a pesar de que se prolongó por más de un mes. “Uno no quiere admitir que algo está mal. Mejor decidí pensar que en algún momento se me pasaría”. Por fortuna, así fue. Pero nunca debe tomarse a la ligera esta decisión.

Como Estela, muchas mujeres experimentan un estado anímico similar tras dar a luz. Y, aunque en la década reciente se ha tratado de crear conciencia sobre esta realidad, todavía muchos dudan de la realidad de la depresión posparto.

“Hay que recordar que toda condición mental es una condición del cerebro”, revela el psiquiatra Douglas Romero. “Hay muchas personas que, por no entender bien cómo funciona el cerebro, pueden malinterpretar los síntomas de una depresión posparto”, añade. Sin embargo, “esto es lamentable porque, en vez de ofrecerle a la dama el apoyo y la pronta ayuda que necesita, se pueden cegar a la realidad de que la dama está sufriendo de una condición médica seria que requiere tratamiento y que puede tener serias consecuencias”.

Para ayudarnos a conocer más sobre esta condición, el especialista en medicina psiquiátrica detalla a continuación en qué consiste la depresión posparto.

Para consultas con el psiquiatra Douglas Romero: 787-764-5642, douglasjromero@gmail.com, www.mimejoramiento.com o www.siquiatriaexplicada.com

Para ayudarte a comprender ¿Qué es la depresión postparto?

Se le clasifica como un episodio de depresión postparto a cualquier episodio de depresión mayor que comience dentro de cuatro semanas después del periodo postparto.

Síntomas

Son los mismos que cualquier episodio de depresión mayor. Un episodio de depresión mayor se identifica cuando una persona sufre por lo menos dos semanas cinco de los siguientes:

PUBLICIDAD

Ánimo bajo o deprimido

Desinterés en actividades placenteras

Cambios significativos de peso

Cambios significativos en el patrón de sueño

Periodos de agitación o lentitud

Falta de energía

Sentimientos de baja estima o culpa inapropiada

Dificultad en concentrarse o en tomar decisiones

Pensamientos frecuentes de muerte o de suicidio.

Es importante tener en cuenta que estos síntomas causan pérdida de función significativa en la mujer.

¿Qué lo causa?

La causa de un episodio de depresión mayor postparto no se conoce.

Se entiende que la mujer tiene algún tipo de predisposición genética, la que junto con los cambios hormonales del embarazo y el parto y el estrés que causa el nacimiento, causan una reacción en el cerebro que precipitan un estado de depresión mayor.

Mujeres que han tenido episodios de depresión en su pasado están a mayor riesgo de desarrollar depresión postparto.

¿Cómo se diferencia del maternity blues?

Los maternity blues son un estado de tristeza e irritabilidad que la mayoría de las mujeres experimentan en las dos semanas luego del parto.

Durante este período, la mujer frecuentemente siente tristeza transitoria, episodios de llanto espontáneo y, en ocasiones, ansiedad.

Se entiende que es una reacción normal del cuerpo de la mujer al adaptarse a los múltiples cambios en su cuerpo y mente experimentados durante el embarazo, el parto y la adaptación a un nuevo bebé.

La manera más fácil de distinguir los blues es que los síntomas no tienden a ser constantes. Continúan mejorando a medida que pasa el tiempo, y la dama nunca pierde su capacidad de funcionar.

PUBLICIDAD

¿Se trata de solo un asunto mental?

Hay que recordar que toda condición mental es una condición del cerebro. El cerebro es un órgano como cualquier otro y se puede afectar debido a muchas razones, incluyendo los cambios hormonales del embarazo y el periodo postparto.

¿Cuánta seriedad debe darse a este sentir?

Se debe tomar bien en serio, en particular porque las damas que sufren de depresión postparto, por lo regular, reconocen que están pasando por algo que no es normal y que es persistente.

El trastorno de depresión mayor es una condición en la cual alrededor de 1 de cada 6 personas que la sufre se suicida.

Desafortunadamente, no es una condición benigna y no es una condición trivial.

Siempre se debe recordar que es una condición médica para la cual existen una variedad de tratamientos efectivos que pueden sanar a la persona.

Cuándo buscar ayuda profesional

Hay dos momentos en los cuales es obvio que se debe buscar tratamiento para la dama. El primero, es cuando deja de funcionar de manera normal. Por ejemplo, una mujer que tenía planes de lactar al bebé y después del parto no presenta ningún interés en lactar debe llamar la atención.

Si la madre no parece tener una conexión emocional con el bebé.

Cuando los síntomas de los "blues" persisten de forma seria por más de dos semanas.

Ante la duda, buscar una opinión profesional nunca está de más.

¿Cuáles son los riesgos de no solicitar ayuda?

Los riesgos más serios de no buscar ayuda en una depresión postparto son los riesgos a la madre y al bebé.

PUBLICIDAD

La depresión postparto puede ser la primera manifestación de una sicosis postparto, una seria condición en la cual la madre pierde el contacto con la realidad, desarrolla alucinaciones e ideas extrañas o de persecución. Esto pone en riesgo tanto a la madre como al bebé y se considera una emergencia médica.

Otro riesgo serio es el desarrollo de ideas en la madre de quitarse la vida a ella misma o al bebé. Cuando la madre tiene un sentido de desesperanza profundo puede recurrir a matar a su bebé y/o a suicidarse.

También existen peligros más sutiles tanto para ambos. La madre puede ser negligente con el cuidado del bebé debido a que carece de energía por el estado depresivo. Puede también no conectar con el bebé emocionalmente, algo que está asociado con peor desarrollo del bebé en múltiples áreas.

Fuente: Dr. Douglas Romero, psiquiatra

Qué hacer

Reconocer la depresión postparto lo más pronto posible debido a los obvios riesgos para el bebé y la madre.

Recordar que puede ser el principio de una condición más seria y que existen tratamientos efectivos para que la madre se recupere.

Si hay alguna preocupación, siempre se puede consultar con el ginecólogo obstetra de la mujer. Los ginecólogos están entrenados para reconocer y tratar la condición. También tienen el entrenamiento y la experiencia para referir a un profesional de la salud mental cuando es necesario.

Si existe alguna duda, es importante preguntar. Más vale precaver que remediar.

Fuente: Dr. Douglas Romero, psiquiatra