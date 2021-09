¿Por qué abuela me pregunta lo mismo? ¿Por qué tío no se acuerda de mí? ¿Por qué mami se tarda en razonar? ¿Por qué papi está agresivo? A lo largo de la vida nos topamos con estas interrogantes en el entorno familiar y allegados, y en ocasiones no sabemos cómo manejar la situación.

Estos síntomas, así como la dificultad para organizarse, cambios en la personalidad y alucinaciones, entre otros, pudieran ser indicadores de demencia, una condición progresiva para la que no existe cura y que, mayormente, afecta a la población de 65 años en adelante.

Existen distintos tipos de demencia, siendo la más conocida el Alzheimer, de la cual se estima que más de 70,000 personas la padecen en Puerto Rico, según el doctor Javier Parga, coordinador del Programa de Envejecimiento Saludable y Centro de Alzheimer del Departamento de Salud.

PUBLICIDAD

Puerto Rico es la quinta jurisdicción de los Estados Unidos con la tasa más alta de mortalidad por Alzheimer, indicó.

“Se estima que en Puerto Rico pudiera haber sobre 80,000 personas con algún tipo de demencia. La demencia lleva a las personas a tener confusiones y olvidos que les afectan día a día, afecta a sus familias, y no solo son 80,000 personas con demencia, son sobre 80,000 familias que están viviendo la experiencia de manejar a una persona que va olvidado quién es, cómo se vive, qué cosas tiene que hacer para funcionar. En su progreso llega un momento que se afecta la condición motora, la persona muchas veces tiene que ser encamada y continúa progresando hasta que llega a la muerte”, señaló Parga.

Ahora, ponte en los zapatos de una persona con demencia... Qué difícil y hasta peligroso podría resultar una tarea tan cotidiana como ir al banco.

Es por esto que Salud, la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y Triple-S se aliaron para emprender en la isla Dementia Friends, una iniciativa gratuita y voluntaria que busca concienciar sobre la demencia, visibilizar la condición, y hacerle la vida más cómoda y segura al que la padece.

“Cuando no conocemos algo nuestra primera reacción es sentir temor, incertidumbre, y en muchas ocasiones reaccionamos con molestia y coraje, a veces tratamos mal a personas que no entendemos, precisamente porque no las entendemos. La persona con demencia puede llegar a su casa, a su negocio, a su trabajo y mostrarse confundida, perdida, repetir preguntas, y si usted no puede identificar que es una persona con demencia, la podría tratar mal”, expuso Parga.

PUBLICIDAD

A través de talleres ofrecidos por capacitadores de Dementia Friends México, se adiestrarán a personas para que sean promotores de esta iniciativa. Al finalizar se obtiene un certificado.

“Como un Dementia Friend, hay muchas cosas que podemos hacer, desde acompañar a una persona con demencia, darle un respiro, hablar en nuestros lugares de trabajo y escuelas acerca de qué es la demencia, entre otras cosas”, precisó Ana Gratacós, directora en Puerto Rico de Dementia Friends, vicepresidenta de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y miembro de la junta de directores de la Federación Alzheimer Iberoamérica.

“Nuestro interés es llegar a cada rincón, priorizando aquellos sitios que son más frecuentados por adultos mayores, entre ellos, agencias de gobierno, la banca, supermercados, farmacias y otros. Las comunidades también pueden obtener sus certificados al igual que las organizaciones sin fines de lucro”, indicó.

Este programa tiene sus orígenes en Inglaterra, desde donde se ha extendido a alrededor del mundo. Estados Unidos actualmente cuenta con más de 100,000 voluntarios. “Nos gustaría ser la primera comunidad ‘dementia friendly’ en el Caribe”, mencionó Gratacós.

Cuando no conocemos algo nuestra primera reacción es sentir temor, incertidumbre, y en muchas ocasiones reaccionamos con molestia y coraje, a veces tratamos mal a personas que no entendemos, precisamente porque no las entendemos. - Javier Parga, coordinador del Programa de Envejecimiento Saludable y Centro de Alzheimer del Departamento de Salud

En la mesa redonda donde se anunció la iniciativa también estuvo presente el doctor José Novoa, principal oficial médico de Triple-S, para quien es de suma importancia otorgarle perceptibilidad a la demencia en Puerto Rico.

“Decidimos apoyar su desarrollo en Puerto Rico porque le vimos el gran valor que tiene crear conciencia sobre la demencia. El objetivo de esta iniciativa es promover una mayor calidad de vida para el paciente y hacer de nuestra comunidad una más inclusiva. En la medida que mayor número de organizaciones, individuos, familiares, comunidades y negocios se entrenen en el proceso, entendemos que la persona con demencia va a poder vivir más independientemente y con más calidad de vida”, dijo.

PUBLICIDAD

Dementia Friend, a su vez, representa un alivio para el cargado sistema de salud, destacó Novoa.

“Según datos de la Alzheimer’s Disease International en su informe anual, la demencia contribuirá un gasto a nivel de sociedad en más de dos trillones de dólares para el 2030”, acotó.

Los talleres empezarán ahora en septiembre como parte del mes de la concienciación del Alzheimer y se extenderán en el transcurso del año.

Las personas, grupos, negocios o comunidades interesadas en certificarse, pueden escribir un correo electrónico a contigocuidadoradvantage@ssspr.com o llamar al 787-749-4949, extensión 8322700. De igual forma pueden comunicarse con Keyshla Toro al correo eletrónico keyshla.toro@ssspr.com.