De acuerdo con las autoridades de salud, el peso no depende únicamente de la cantidad de libras que marca una balanza.

En los adultos, la relación con la altura permite calcular el índice de masa corporal (IMC), una herramienta de detección que sirve para establecer un rango de referencia.

¿Cuánto debería pesar una persona que mide 5 pies y 3 pulgadas, según el IMC?

El IMC se obtiene al dividir el peso en kilogramos por la altura en metros elevada al cuadrado. Para los adultos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un IMC de entre 18.5 y 24.9 corresponde al rango de peso normal.

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De acuerdo con su página web, bajo ese criterio, una persona que mide 5 pies y 3 pulgadas (1.60 metros) debería tener un rango de peso de aproximadamente 104.5 a 140.4 libras. A partir de ese cálculo, estos son los indicadores:

Menos de 104,5 libras: IMC inferior a 18.5.

IMC inferior a 18.5. Entre 104.5 y 140.4 libras: IMC de 18.5 a 24.9.

IMC de 18.5 a 24.9. Desde 141.1 hasta 169,1 libras: IMC de 25 a 29.9.

IMC de 25 a 29.9. Desde 169.3 libras: IMC de 30 o más.

Según la OMS, estos valores son una referencia matemática y no determinan por sí solos cuánto debería pesar una persona. La masa muscular, la distribución de la grasa y otros factores también influyen en la evaluación del estado de salud.

¿Cuál es el rango de peso para una altura de 5 pies y 7 pulgadas?

Para una persona adulta de 5 pies y 7 pulgadas (1.70 metros), el rango asociado a un IMC de 18,5 a 24,9 se ubica aproximadamente entre 117.9 y 158.7 libras.

El cálculo surge de multiplicar los límites del IMC por el cuadrado de la estatura. En este caso, 1.70 × 1.70 permite obtener la base para calcular los dos extremos del rango:

Menos de 117.9 libras: IMC inferior a 18.5.

IMC inferior a 18.5. Entre 117.9 y 158.7 libras: IMC de 18.5 a 24.9.

IMC de 18.5 a 24.9. Desde 159.4 hasta 190.9 libras: IMC de 25 a 29.9.

IMC de 25 a 29.9. Desde 191.1 libras: IMC de 30 o más.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) utilizan las mismas categorías para adultos. Según ese criterio, un IMC inferior a 18.5 se considera bajo peso y entre 18.5 y 24.9 es peso saludable, mientras que entre 25 y 29.,9 es sobrepeso y 30 o más se considera obesidad.

¿Cuál es el rango de peso para alguien que mide 5 pies y 11 pulgadas, de acuerdo con el IMC?

En una persona adulta de 5 pies y 11 pulgadas (1.80 metros), el rango asociado a un IMC de 18.5 a 24.9 se ubica aproximadamente entre 132.1 y 177.9 libras:

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Menos de 132.1 libras: IMC inferior a 18.5.

IMC inferior a 18.5. Entre 132.1 y 177.9 libras: IMC de 18.5 a 24.9.

IMC de 18.5 a 24.9. Desde 178.6 hasta 214.1 libras: IMC de 25 a 29.9.

IMC de 25 a 29.9. Desde 214.3 libras: IMC de 30 o más.

Más allá de tomarlo como referencia, tanto la OMS como los CDC remarcan que el IMC no muestra cuánto de ese peso corresponde a grasa, músculo o masa ósea. Por ejemplo, una persona con una cantidad elevada de masa muscular puede presentar un IMC alto sin tener un exceso de grasa corporal.

Por eso, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU. (NIDDK, por sus siglas en inglés) recomienda considerar el IMC junto con otras medidas, entre ellas la circunferencia de la cintura, para obtener una evaluación más completa.