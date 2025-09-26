El medicamento Mounjaro, utilizado originalmente para tratar la diabetes, pero que se ha vuelto muy popular en todo el mundo por su efectividad en la pérdida de peso, sigue ganando terreno entre quienes buscan rebajar de forma rápida.

Aunque Mounjaro no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para tratar la obesidad —solo para la diabetes tipo 2—, su ingrediente activo, la tirzepatida, sí cuenta con aprobación para la pérdida de peso bajo el nombre comercial Zepbound.

Pero, ¿qué es realmente Mounjaro y cómo ayuda a adelgazar?

De acuerdo con University of Colorado Health, “Mounjaro es el medicamento para la diabetes más reciente que también provoca una pérdida de peso significativa en las personas que se lo inyectan”.

La doctora Cecilia Low Wang, experta en endocrinología, diabetes y metabolismo de esa institución, explicó que, al igual que Ozempic y Wegovy, es un medicamento inyectable.

¿Cómo funciona Mounjaro?

“Suprime el apetito y te hace sentir más lleno. Además, cambia la velocidad a la que se vacía el estómago”, indicó Low Wang.

La especialista señaló que, a diferencia de la semaglutida (el fármaco presente en Ozempic y Wegovy), Mounjaro actúa como un agonista dual, pues activa dos receptores al mismo tiempo. Esto potencia la estimulación de hormonas que controlan los niveles de azúcar en la sangre y reducen el apetito, lo que se traduce en una mayor pérdida de peso.

¿Cuánto peso se puede perder?

Según Low Wang, los datos de los ensayos clínicos son impresionantes. Personas que usaron la dosis más alta del medicamento, unos 15 miligramos, llegaron a perder hasta un 21 % de su peso corporal.

“Fue una pérdida de peso sin precedentes. Dramática y emocionante”, afirmó la doctora, quien destacó que, además de adelgazar, los pacientes pudieron controlar mejor los síntomas de la diabetes sin un riesgo alto de hipoglucemia.

¿Existen riesgos al dejarlo?

Aunque los resultados son alentadores, Low Wang advirtió que aún no se conoce el impacto a largo plazo de suspender el tratamiento.

“Todavía no sabemos cuáles serían los efectos de tomar Mounjaro por un corto tiempo y luego dejarlo. ¿Cambia algo de tu biología? ¿Hace que sea más difícil perder peso en el futuro sin un medicamento? Realmente no lo sabemos todavía”, reconoció.