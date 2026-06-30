Llegar a los 100 años ya no parece una meta reservada para unos pocos. Aunque la genética influye en la longevidad, los especialistas aseguran que el estilo de vida tiene un papel determinante en la cantidad y calidad de los años que una persona puede vivir.

Expertos en envejecimiento saludable coinciden en que no existe una fórmula mágica, pero sí una serie de hábitos respaldados por la ciencia que aumentan las probabilidades de alcanzar una vida larga y saludable.

Estos son los principales:

1. Mantente físicamente activo todos los días.

No es necesario pasar horas en un gimnasio. Caminar, subir escaleras, realizar tareas del hogar o practicar alguna actividad física de forma constante ayuda a proteger el corazón, fortalecer los músculos y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

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2. Sigue una alimentación basada en alimentos naturales

Los especialistas recomiendan una dieta rica en frutas, vegetales, legumbres, granos integrales, frutos secos y grasas saludables, mientras se limita el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y carnes procesadas.

3. Duerme lo suficiente

Un descanso de calidad favorece la memoria, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo.

4. Controla el estrés

Practicar meditación, respirar profundamente, orar o simplemente dedicar tiempo a actividades relajantes puede contribuir a disminuir el estrés crónico, un factor asociado con diversas enfermedades.

5. Conserva una vida social activa

Las personas con fuertes vínculos familiares y de amistad suelen disfrutar de una mejor salud mental y física. La interacción social también se ha relacionado con un menor riesgo de demencia y depresión.

6. Mantén un propósito de vida

Tener metas, proyectos o actividades que aporten sentido a la vida puede mejorar el bienestar emocional y favorecer un envejecimiento más saludable.

7. Evita el tabaco y limita el alcohol

No fumar sigue siendo una de las medidas más efectivas para aumentar la esperanza de vida. Los expertos también recomiendan moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

8. Vigila tu salud de forma preventiva

Controlar la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre y atender oportunamente cualquier condición médica ayuda a prevenir enfermedades que pueden acortar la vida.