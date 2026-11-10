¿Qué pasa a nivel emocional detrás de una corona? ¿Cómo lidian las reinas de belleza con la presión pública, las expectativas sociales y los impactos en su autoestima?

Esas son las interrogantes que busca responder la empresaria, conferencista y Miss Puerto Rico Universe 2009, Mayra Matos Pérez, en su nuevo proyecto digital “El Podcast de Mayra Matos”, que estrena este viernes, 6 de noviembre, a las 7:00 p.m.

La exreina de belleza y actual estudiante de psicología une su trayectoria en los certámenes internacionales con el estudio del comportamiento humano y el bienestar emocional para profundizar en las vivencias que quedan fuera del alcance de las cámaras.

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“Durante mucho tiempo, los certámenes de belleza han sido vistos principalmente desde lo que ocurre sobre el escenario, pero detrás de cada candidata existe una historia, emociones, inseguridades, sueños y desafíos que muchas veces el público desconoce. Con este podcast quiero abrir un espacio para hablar de esas experiencias desde una perspectiva más humana, sin juicios y con la convicción de que todos estamos en constante evolución. No somos seres imperfectos, somos seres perfectibles”, expresó Matos, quien anteriormente participó en la serie “Confesiones de una reina” de Primera Hora.

Exreinas y especialistas de la salud mental se unen

La primera entrega del proyecto abordará las complejidades psicológicas ligadas tanto a las victorias como a las derrotas en certámenes. Para enriquecer la discusión, Matos contará con un panel interdisciplinario que reúne a soberanas y profesionales clínicos:

Karla Guilfú Acevedo: Miss Universe Puerto Rico 2023 y profesional en consejería psicológica.

Miss Universe Puerto Rico 2023 y profesional en consejería psicológica. Isis Casalduc: Miss Puerto Rico Universe 2002 y especialista en ciberpsicología.

Miss Puerto Rico Universe 2002 y especialista en ciberpsicología. Carmen Batíz: Miss Puerto Rico 1983 y empresaria.

Miss Puerto Rico 1983 y empresaria. Dra. Wanda Piñeiro: Psicóloga clínica y conferenciante internacional.

Psicóloga clínica y conferenciante internacional. Dr. Yamil Malavé Medina: Psicólogo clínico.

Psicólogo clínico. Lic. Karina Matos Pérez: Psicóloga, catedrática y terapeuta cognitivo-conductual (CBT).

Psicóloga, catedrática y terapeuta cognitivo-conductual (CBT). Edgar J. Gómez del Valle: Trabajador social clínico.

Trabajador social clínico. Edwin Benítez Cruz: Entrenador personal y asesor de bienestar.

Entrenador personal y asesor de bienestar. Jamie Li Díaz Molina: Enfermera especializada en estética no invasiva.

Enfermera especializada en estética no invasiva. David Rodríguez: Maquillista y estilista profesional.

“Una corona puede representar un logro importante, pero no define el valor de una mujer ni resume todo lo que ha vivido para llegar hasta allí. Me interesa que estas conversaciones nos ayuden a comprender que nuestra identidad va mucho más allá de los reconocimientos y que siempre tenemos la oportunidad de descubrir nuevas versiones de nosotros mismos”, enfatizó la comunicadora.

Las exreinas de belleza Karla Guilfú Acevedo y Mayra Matos se unen para dialogar sobre la salud mental y la psicología detrás de Miss Universo. ( Suministrada )

Calendario de transmisiones

La serie temática dedicada a los certámenes de belleza se emitirá del 6 al 27 de noviembre de 2026, estrenando episodios nuevos cada lunes, miércoles y viernes a las 7:00 p.m.

Al culminar esta temporada inicial, el proyecto mantendrá un formato semanal permanente enfocado en salud emocional, relaciones interpersonales y desarrollo personal a través de las plataformas Spotify, YouTube y Apple Podcasts.