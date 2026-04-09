El conocimiento es determinante en la intención de sobrellevar la menopausia con la mejor actitud. Por eso, hay que tener cautela con el cúmulo de relatos erróneos que abundan en algunas fuentes de información poco confiables.

“La menopausia es una etapa que todas las mujeres o todas las personas que tengan ovarios van a tener que pasar. Pero porque no sea una enfermedad, no significa que no se tiene que tratar”, expresó la ginecóloga Pamela Silén.

“Es completamente normal sentir miedo, sobre todo cuando hay tanta desinformación. Pero no estás sola. Educarte te da tranquilidad y te devuelve el control. Esta etapa puede ser un nuevo comienzo. Muchas de mis pacientes me dicen que, tras iniciar tratamiento, se sienten incluso mejor que en sus treinta. Con la información y el acompañamiento adecuados, puedes sentirte fuerte y en bienestar”, agregó la también catedrática auxiliar de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

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Silén destacó que la experiencia es muy individual, razón por la que el paciente debe procurar la guía de un médico experto en la materia.

“La menopausia debe tratarse como cualquier otra condición médica, al igual que la hipertensión o el colesterol alto: requiere evaluación, estudios y, cuando esté indicado, tratamiento. No es algo estético ni exclusivamente emocional. Es fundamental conocer las opciones, sus riesgos y beneficios, y educar a la paciente para que tome decisiones informadas”.

A continuación, la doctora Silén explica más detalles sobre esta etapa.

¿Qué es la menopausia?

Es el día que cumples un año sin menstruar. Es cuando ya tu ovario deja de producir hormonas.

¿Cómo se diferencia de la perimenopausia?

La perimenopausia es la transición hacia la menopausia. Generalmente comienza en la década de los 40 años, con mayor frecuencia entre los 45 y 55 años, aunque en algunas mujeres puede iniciar desde los 35 años.

En la fase temprana hay variaciones del ciclo de siete días o más. En la fase tardía los ciclos se vuelven muy irregulares, con intervalos de 60 días o más sin menstruar. En esta etapa, la mujer suele estar 1 a 3 años de su última regla.

¿Cuáles son los síntomas de la perimenopausia?

Los más comunes al principio, además de cambiar los ciclos, van a ser los síntomas del cerebro. Los calentones es porque el termostato que está en el cerebro, al no llegar estrógeno, la función se afecta y no regula bien la temperatura.

Los otros síntomas del cerebro que son bien comunes son el problema del sueño, que de momento te estás levantando a las 3:00 de la mañana, que antes no te pasaba. El problema del ‘brain fog’, la memoria, la concentración. Si padeces de migraña, empeoran.

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¿La menopausia implica el fin de esos síntomas?

No. En la menopausia es cuando más intensos van a estar.

¿Qué síntomas se pueden manifestar durante la menopausia?

El síntoma clásico son los calentones, y una vez llegas a la menopausia es cuando más se intensifican. También son comunes los sudores nocturnos, el insomnio, los cambios en el estado de ánimo (irritabilidad, ansiedad o depresión), la disminución de la libido, la fatiga, las palpitaciones, la dificultad para concentrarse y los dolores articulares.

En la posmenopausia, cuando ya llevas muchos años sin menstruar, los problemas que podemos ver con más frecuencia son la osteopenia, la osteoporosis, el riesgo de fracturas y los síntomas genitales y urinarios, como las infecciones urinarias recurrentes, la urgencia urinaria, la incontinencia, la disfunción sexual y la resequedad vaginal.

¿Se experimenta cada uno de los síntomas típicos de la perimenopausia y la menopausia?

No, no todas las mujeres experimentan todos los síntomas de la perimenopausia y la menopausia. La experiencia es muy variable.

Algunas pueden tener principalmente calentones y sudores nocturnos; otras presentan más cambios en el estado de ánimo, alteraciones del sueño o síntomas vaginales y urinarios. Incluso hay mujeres que tienen síntomas leves o casi ninguno.

La intensidad, duración y combinación de síntomas dependen de factores hormonales, genéticos, de salud general y del estilo de vida. Cada mujer vive esta etapa de forma distinta.

Cómo sobrellevar la menopausia

Depende de la etapa en la que te encuentres, de la intensidad de los síntomas y de tus riesgos de salud. Cuando está comenzando la perimenopausia y los síntomas son leves, buscamos primero ajustar el estilo de vida: alimentación saludable, identificación de posibles deficiencias de nutrientes, optimización del sueño y evaluación de la actividad física.

También realizamos un análisis de composición corporal para evaluar tu masa muscular y tu porcentaje de grasa, con el fin de optimizar tu estado metabólico a través de cambios en la dieta, el ejercicio, el descanso, el manejo del estrés y la suplementación necesaria en caso de deficiencias nutricionales.

Si todo esto ya está optimizado y los síntomas persisten, afectando tu calidad de vida, entonces se debe considerar iniciar terapia hormonal, siempre de manera individualizada y personalizada según el perfil de salud de cada paciente.