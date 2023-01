Elena Huelva, la influencer española de 20 años que en redes sociales narraba el día de su lucha contra el cáncer, falleció este martes poco después de escribir su último mensaje en Instagram.

La sevillana, famosa por su lema, “Mis ganas ganan”, había dado visibilidad a su enfermedad, un sarcoma de Erwing, que padecía desde los 16 años. Esta mañana el siguiente mensaje en sus redes: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho”.

Horas más tarde, su familia publicó el siguiente mensaje, acompañado de una fotografía de Huelva: “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”.

En enero de 2022, la influencer publicó su primer libro, Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente. Allí, narra en primera persona la historia de su enfermedad. A su vez, días atrás salió al mercado español la muñeca que la joven creó para la Fundación Juegaterapia, con la que se pretende recaudar fondos para la investigación del cáncer. “Con toda la ilusión del mundo, os enseño a mi baby pelón, con el pañuelo diseñado y dibujado por mí”, anunció.

El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica. “Es un tipo de cáncer infantil en los huesos, que también ataca zonas blandas”, explicó Elena en una entrevista con Infosalus. A ella se lo vieron en la pelvis. Tras meses de dolor de pierna, los médicos le decían que tenía ciática, hasta que acudió a un traumatólogo que decidió realizarle unas pruebas. Fue en ese momento cuando se enteró.

Desde ese año, 2019, comenzó a contar su día a día en redes sociales, donde alcanza los cientos de miles de seguidores (tiene más de 800,000 solo en Instagram), viralizando su lema: “Mis ganas ganan”.