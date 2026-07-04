Un cirujano cardiovascular encendió el debate en redes sociales al describir los refrescos como “muerte líquida” y recomendar su eliminación total de la dieta, en medio de advertencias más amplias sobre hábitos que, según él, afectan seriamente la salud.

El doctor Jeremy London, especialista en cirugía general, vascular y torácica, compartió recientemente en sus plataformas digitales una lista de “cuatro cosas que evito absolutamente como cirujano cardíaco”, en la que incluyó el tabaquismo, el alcohol, las harinas refinadas y las bebidas carbonatadas.

En su mensaje, el médico fue especialmente contundente al referirse al cigarrillo, al que calificó como “lo peor que puedes hacer para tu salud” por su relación directa con cáncer de pulmón, infartos y accidentes cerebrovasculares.

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También advirtió sobre el consumo de alcohol, al que describió como “tóxico para cada célula del cuerpo”, aunque reconoció que su decisión de eliminarlo por completo de su vida ha sido “una de las más transformadoras” en su adultez.

El tercer punto de su lista fueron los refrescos, a los que calificó sin rodeos como “muerte líquida”. “Simplemente no los bebas”, afirmó en una publicación que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Como cuarto elemento, recomendó evitar el pan y la pasta elaborados con harinas refinadas, al señalar su impacto en el control del peso y la salud metabólica.

En una entrevista posterior con el programa Today, London defendió sus declaraciones, aunque admitió que la expresión utilizada sobre los refrescos buscaba captar la atención. “Creo que los refrescos son una plaga en nuestra sociedad”, dijo, al tiempo que subrayó el impacto del consumo excesivo de calorías líquidas sin conciencia nutricional.

Sus comentarios se suman a los de otros profesionales de la salud que han advertido sobre los riesgos de las bebidas azucaradas. El doctor William Li, en el pódcast ZOE, señaló que el consumo elevado de refrescos se asocia con enfermedades metabólicas, cardiovasculares e incluso con algunos tipos de cáncer.

Li explicó además que el problema no se limita al azúcar, sino también a los aditivos presentes en estas bebidas, como colorantes, conservantes y saborizantes, que generan una exposición acumulativa a lo largo del tiempo.

Ante este panorama, expertos en salud recomiendan reducir o sustituir el consumo de refrescos por versiones sin azúcar o bebidas sin azúcares añadidos, y priorizar el consumo de agua como principal fuente de hidratación.