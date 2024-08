Para preservar la salud, uno de los hábitos recomendados es llevar una dieta balanceada. Por esta razón, es esencial consumir alimentos que aporten diversos nutrientes.

No obstante, no solo se debe prestar atención a los cuidados durante su preparación, sino también a su conservación. Por ello, hoy se explicará por qué no es adecuado guardar una olla en el refrigerador.

Guardar una olla en el refrigerador puede parecer una solución conveniente para almacenar las sobras, pero existen múltiples razones por las que no se aconseja hacerlo.

Estas razones se deben principalmente a que puede existir un factor que comprometa la calidad y seguridad de los alimentos que se desean conservar.

Así es. Colocar una olla en el refrigerador no solo implica lidiar con el espacio disponible, sino también con el estado de los alimentos. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla en el refrigerador? ¿Cómo conservar los alimentos en el refrigerador?

¿Cuánto tiempo se puede almacenar la comida cocinada en el refrigerador?

De acuerdo con la U.S. Food & Drug Administration (FDA), ya sea que se coloquen alimentos en el refrigerador, el congelador o la despensa, hay muchas oportunidades para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos.

El objetivo es evitar que usted y otras personas se enfermen debido a microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas adecuadas es una de las mejores maneras de prevenir o ralentizar la proliferación de estas bacterias.

El sitio web menciona que al enfriar o congelar alimentos se debe hacer inmediatamente al llegar a casa. Además, es importante no dejar carne, aves, mariscos, huevos, productos u otros alimentos que necesiten refrigeración a temperatura ambiente por más de dos horas.

Esto también es aplicable a sobras, envases para sobras y alimentos para llevar. Asimismo, es importante evitar llenar el refrigerador o congelador en exceso porque puede afectar la circulación del aire.

Rumbameats recomienda usar recipientes de comida vacíos, como frascos de vidrio y tarrinas de plástico, para las sobras y para almacenar ingredientes ya preparados al guardar alimentos en el refrigerador.

Esto ayuda a reducir el riesgo de contaminación bacteriana, evita que se deterioren y mantiene los alimentos frescos, preservando los sabores. Los envases de vidrio son más adecuados para conservar el sabor y la calidad de los alimentos, ya que el vidrio es menos poroso que el plástico. Sin embargo, son más frágiles y pesados.

Hogarmania señala que no es recomendable poner ollas con comida en el refrigerador porque favorece la proliferación de bacterias y puede causar contaminación cruzada con otros alimentos.

Además, si la olla es de metal, podría producirse una migración de metales a los alimentos, especialmente si la comida contiene ácido cítrico, como jugo de limón o tomate.

El sitio web indica que esta transferencia podría exceder los límites seguros de consumo de aluminio, perjudicando la salud neurológica y ósea de las personas. Además, puede alterar el sabor de la comida.

Por ello, es fundamental seguir las recomendaciones para mantener los alimentos seguros, lo que incluye cubrirlos adecuadamente y evitar que el líquido de los alimentos gotee sobre otros alimentos.