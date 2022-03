En diciembre de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó que cada 21 de marzo se conmemorara el “Día Mundial del Síndrome de Down”, con el propósito de concientizar a la población acerca de esta condición. Este año, se hace referencia al significado de la palabra inclusión y se presenta una oportunidad única para que la comunidad global de síndrome de Down comparta ideas, experiencias y conocimientos, se fortalezca a la hora de abogar y reivindicar la igualdad de sus derechos y hacer que su mensaje llegue para lograr un cambio positivo.

El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual. La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1,000 y 1 de cada 1,100 recién nacidos. Las personas con esta condición suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar su calidad de vida. El síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

Con la gente, Sofía

Como parte del Día Mundial del Síndrome Down, la modelo boricua y representante de esta comunidad, Sofía Jirau, realizará un recorrido por varios puntos de la isla, con el fin de llevar su mensaje de concientización.

Este iniciará en Plaza Del Caribe hoy, a las 2:00 p.m., donde el Coro De Campanas de Colores del Instituto Ponceño Síndrome Down hará una demostración en Atrio Central, seguido por un recorrido con una batucada y la presentación de Jirau.

A las 6:00 p.m., la modelo llegará a Plaza Las Américas con una parranda de pleneros y participará en un conversatorio en el Atrio Central junto a dos jóvenes también con síndrome de Down. Luego del evento, que será moderado por Jailene Cintrón, la Torre de Plaza se iluminará con los colores azul y amarillo, utilizados para concientizar sobre el síndrome Down.

Puedes ayudar

Como parte la campaña “Diversidad es IDENTIDAD”, la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down tiene a la venta camisetas conmemorativas con el objetivo de recaudar fondos para continuar fortaleciendo los servicios que se le provee a la población de niños, jóvenes y adultos con esta condición en la Isla. Las camisetas se consiguen llamando al 787-283-8210 o escribiendo un correo electrónico a fpsd@sindromedownpr.com.