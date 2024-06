Ser reconocidas profesionalmente puede ser un reto en muchos sentidos. No solo se trata de hacer un buen trabajo y esperar a que las personas adecuadas nos pongan una estrellita en la frente. Por eso, hoy te contamos qué es el síndrome de la tiara en el trabajo y por qué debemos combatirlo.

Quizá en más de una ocasión has sentido que has hecho un buen trabajo y has esperado un elogio en vano. Muchas mujeres se han quedado sin avanzar en sus carreras por esta razón y esto puede ser un problema causado por el llamado síndrome de la tiara.

¿Qué es el síndrome de la tiara en el trabajo?

Es un término acuñado por Carol Frohlinger y Deborah Kolb, las fundadoras de la empresa Negotiating Women, Inc. Como indica el portal Thinking Choices, este síndrome se le atribuye a una persona que mantiene la cabeza gacha y hace un buen trabajo a la espera de un reconocimiento especial. Se le relaciona directamente con el acto de poner una tiara en la cabeza como se le haría a las princesas.

No es que hacer un buen trabajo esté mal, no se trata de eso. El término de este “síndrome” se refiere a personas que no toman acción más allá para buscar un ascenso, un mejor puesto o un mejor empleo. Esto sucede en una sociedad que incentiva en las mujeres la idea de no quejarse, dar el mejor esfuerzo sin exigir a cambio y “no dar molestias”.

Si bien algunos espacios laborales intentan terminar con la brecha de género, las mujeres no suelen recibir un trato equitativo por su trabajo. Las mujeres, según Negotiating Women, Inc., tienen que negociar salarios, aumentos y ascensos con mayor frecuencia que los hombres.

“Es ingenuo pensar que ofrecer excelentes resultados es todo lo que se necesita para tener éxito en el lugar de trabajo… El hecho es que las mujeres tienen que negociar cosas que sus colegas masculinos a menudo dan por sentado”, se menciona en Negotiating Women, Inc.

Daily Mail menciona que se debe tener precauciones con este síndrome, ya que se le puede confundir fácilmente. Generalmente, podría parecerse a un síndrome de inseguridad profesional y del impostor.

¿Cómo olvidar la tiara?

Si crees que puedes identificarte con este síndrome, puedes hacer pequeños ajustes que potencien tu desarrollo laboral. Evaluar dónde te encuentras profesionalmente y a dónde quieres llegar es un paso importante que debes tomar en cuenta para avanzar, así como lo siguiente: