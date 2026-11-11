La miel es uno de los alimentos naturales más apeticidos por sus propiedades nutritivas y antioxidantes, aplicadas en temas de salud, además de tener un delicioso sabor que acompaña todo tipo de alimentos, desde postres, pasando por pancakes y hasta en jugos y aderezos.

Por años, la miel ha sido considerada como un potente aliado en cientos de recetas naturales para mejorar los resfriados comunes y las afecciones de la garganta, gracias a sus propiedades desinflamatorias.

Sin embargo, su mala manipulación podría estar ‘matando’ sus propiedades antes de que cumplan su función; por ejemplo, al usar cucharas metálicas para consumirla.

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De acuerdo con una publicación de OKDiario, de España, la miel pura es un alimento vivo, lleno de enzimas, antioxidantes y compuestos bioactivos. En este sentido, “según la medicina natural, el contacto con el metal puede generar una reacción electroquímica debido a la acidez natural de la miel”.

Mucho peor si se deja la cuchara de metal dentro del tarro. “Dicha acción compromete la calidad y las propiedades antimicrobianas de la miel”, asegura la publicación.

“Desde la medicina natural y la apicultura tradicional, siempre se recomienda usar cucharas de madera que son neutras y respetan su calidad”, agrega desde la cuenta de Instagram Misión vida sana, que se dedica a compartir consejos sobre prácticas buenas de alimentación y bienestar.

Cuáles son los beneficios de usar miel

La Fundación Española del Corazón reconoce la miel como un alimento lleno de propiedades nutricionales. Dependiendo de su origen, la miel puede variar en su composición, pero generalmente incluye ácidos orgánicos, ácido fólico, vitaminas, enzimas, aminoácidos esenciales, y minerales como calcio, hierro y fósforo.

Entre los principales beneficios de incorporar la miel en la dieta diaria se destacan

Fortalecimiento del sistema inmunológico

La miel posee propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades como infartos y derrames cerebrales. Asimismo, se ha demostrado su eficacia en la prevención de ciertos tipos de cáncer, como el renal, al impedir la proliferación de células cancerígenas.

Alivio de resfriados y mejora del sueño

La miel es eficaz para reducir la inflamación de la garganta y los pulmones, y ha mostrado ser más efectiva que muchos jarabes comerciales en el tratamiento de la tos y otros síntomas de resfriados y gripes, favoreciendo además un descanso nocturno más reparador.

Beneficios cardiovasculares

El consumo de miel contribuye a mejorar la salud del corazón mediante el aumento del flujo sanguíneo y la reducción de la formación de coágulos, lo que a su vez puede disminuir la presión arterial y prevenir enfermedades cardíacas.

Mejora cognitiva y reducción de la ansiedad

Sustituir el azúcar por miel puede mejorar la memoria y disminuir los niveles de ansiedad. Investigaciones sugieren que este efecto es particularmente notable en mujeres durante y después de la menopausia.