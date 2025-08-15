Ante el paso del huracán Erin, la Asociación Puertorriqueña de Diabetes (APD), que por más de 30 años ha orientado a la comunidad sobre el manejo de la condición de diabetes y cómo enfrentar emergencias, exhorta a la comunidad que la padece a mantener la calma para implementar las medidas de manejo correctas y estar en control.

Sigue las siguientes recomendaciones:

La mejor manera para estar preparado en la época de huracanes es tener lista la mochila de emergencia. La misma debe de tener todos los suplidos para el cuidado de la diabetes para -al menos- dos semanas. Siempre verifica la fecha de expiración de los medicamentos y alimentos.

Otras precauciones que debes tener con el almacenamiento de la insulina y otros asuntos durante este periodo son los siguientes:

Los frascos de insulina, abiertos o cerrados, pueden estar a temperatura ambiente (fuera de nevera) hasta por 28 días.

Para mantener la insulina fresca, protéjela de la luz y de temperaturas mayores de 86°F. Nunca congeles la insulina, ni la pongas en hielo.

Los cartuchos o pens son distintos y pueden durar de 7 a 28 días en temperatura ambiente. Lee las instrucciones que vienen con el cartucho.

Observa la insulina. Si tiene cambios en color y/o apariencia, cristales o coágulos, estos son signos de que está dañada.

Maneja sus emociones. Toma las cosas con calma y recuerda que no controlar tus emociones puede aumentar tus niveles de azúcar.

¿Qué debes colocar en tu mochila para tratar la diabetes?

Insulina y medicamentos

Glucómetro y baterías

Alcohol, tirillas, lancetas y solución control

Tabletas de glucosa

Equipo de glucagón

Receta de sus medicamentos para todas las condiciones de salud que tiene diagnosticadas

Copia de últimos laboratorios

Copia de su plan médico

Números de teléfonos de sus médicos y hospitales

Un frasco plástico con tapa que sirva para desechar las jeringuillas y lancetas

