( The Associated Press )

¿Pueden los test de detección del COVID-19 en casa hacer que las reuniones festivas sean más seguras?

Sí, combinadas con la vacunación, las pruebas de detección del coronavirus en casa pueden añadir una capa extra de seguridad y tranquilidad al proporcionar resultados inmediatos durante este segundo año de fiestas en pandemia.

“Utilizaremos pruebas rápidas para hacer una doble comprobación a todo el mundo antes de reunirnos”, dijo la doctora Emily Volk, presidenta del Colegio Estadounidense de Patólogos, que está planeando una comida con seis miembros de su familia vacunados. “Lo haremos a medida que entren por la puerta”.

Este tipo de tests no son tan fiables como las PCR que se realizan en hospitales y en centros de análisis, añadió Volk. Pero tienen la ventaja de que arrojan un resultado en cuestión de minutos en lugar de tener que esperar varios días.

Los kits están disponibles en farmacias sin necesidad de receta médica, y el precio de una caja con dos tests suele rondar los 25 dólares. Incluyen bastoncillos para tomar la muestra, solución para realizar la prueba y las instrucciones.

Los adultos y adolescentes pueden hacerse la prueba ellos mismos, y un adulto puede realizársela a un niño de más de dos años. Los tutoriales en vídeo disponibles en los cibersitios de los productos pueden ser de utilidad.

La mayoría requieren tomar una muestra pasando el hisopo alrededor de medio centímetro (pulgada) en el interior de ambas fosas nasales, lo cual puede generar un cosquilleo, pero no dolor. La prueba dará positiva si se detecta una proteína viral en la muestra.

Las pruebas caseras podrían no detectar algunos contagios, y en raras ocasiones indican una infección cuando no la hay. Una de las más populares no identifica unos 15 de cada 100 contagios, lo que se denomina “falsos negativos”, y da falso positivo en alrededor de 1 de cada 100 personas no infectadas.

Durante la última ola de la pandemia se reportó una escasez generalizada de este tipo de pruebas, pero el mercado ha recibido recientemente nuevas opciones y fabricantes como Abbott Laboratories han aumentado la producción.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ofrecen otros consejos para disfrutar de las fiestas de forma segura. La vacunación sigue siendo la mejor protección contra el coronavirus.